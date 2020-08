Senador de EE.UU. sancionado por China insta al mundo a responder a arrestos en Hong Kong

El legislador de origen cubano, que representa a Florida, se refirió en un tono más serio al arresto este lunes del magnate de la prensa hongkonés Jimmy Lai.

El senador estadounidense Marco Rubio reaccionó este lunes al anuncio de sanciones contra él y otros diez altos cargos de su país con un llamado a que el mundo responda a los arrestos bajo la nueva y controvertida ley de seguridad que rige en Hong Kong.

Entre los sancionados figuran Rubio y su correligionario republicano Ted Cruz, dos prominentes congresistas que además compitieron en las primarias de su partido para la candidatura presidencial de 2016.

Ambos políticos han sido muy críticos de la represión iniciada por Pekín en Hong Kong.

“El mes pasado China me puso en la lista negra. Hoy me sancionaron. No quiero ser paranoico pero estoy empezando a pensar que no me quieren”, dijo Rubio en Twitter.

El legislador de origen cubano, que representa a Florida, se refirió en un tono más serio al arresto este lunes del magnate de la prensa hongkonés Jimmy Lai.

“Jimmy Lai y su hijo fueron acusados de ‘colusión con poderes extranjeros'”, indicó Rubio.

“En un momento en que se esperan más arrestos, el mundo debe responder rápido y dar un refugio seguro a los hongkoneses que estén en riesgo”, alertó el senador, sin especificar cómo deberían responder otros gobiernos.

El mes pasado el Congreso de Estados Unidos aumentó la presión contra China denunciando la situación de minorías musulmanas, incluyendo los uigures, en la región de Sinkiang.

Las sanciones anunciadas por China son en respuesta a similares medidas anunciadas la semana pasada por Washington contra once funcionarios de Pekín acusados de suprimir “la libertad y el proceso democrático” en Hong Kong.