Reactivan la atención de los laboratorios en el hospital Rafael Estévez

Este laboratorio también brinda asistencia a las regiones de Azuero y Veraguas, debido a que se realizan pruebas complejas.

El laboratorio clínico del Hospital “Dr. Rafael Estévez” de la Caja de Seguro Social, en Coclé, reactivó la atención de los servicios de exámenes de laboratorio; para pacientes ambulatorios que acudan a ésta instalación de salud.

Para reabrir estos servicios se han tomado las medidas de bioseguridad, además de orientar a la población en general, con respecto a la nueva normalidad frente a la COVID-19.

Begoña Gasteliuturri, jefa de este servicio, señaló que la atención de los pacientes es escalonada, con horarios de 6:00 a 8:00 a.m. Se atiende a todos los pacientes que necesiten pruebas en ayuna (jubilados, pensionados, tercera edad y embarazadas); de 8:00 a 10:00 a.m. pacientes en ayuna (beneficiarios, asegurados directos), y de 10:00 a.m. a 12:00 m. a todos los que requieran una prueba que no sea en ayuna con el mismo procedimiento de atención de seis pacientes por hora.

Los pacientes deben sacar las citas personalmente, en horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; deben cumplir y ser puntuales, ya que si pierde la cita, ese mismo día no se renuevan las citas, debe asistir otro día.