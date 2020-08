Concolón del 15 de agosto de 2020

Parranda de funeral

Elocuentes las imágenes de un funeral en Pacora donde los asistentes, que eran varias decenas, bailaban “reguetón” mientras brindaban, por las principales calles del pueblo con botellas de “espumosa”, la mayoría sin mascarilla y la que no estaba era “Susana Distancia”.

Turbulento Final

La cosa fue que en algún punto apareció un patrulla y se formó la bulla. Gente corriendo a esconderse y otros enfrascados con algunos #BlueBoys… En el video que registró el suceso se escucha alguien gritar en medio del “corre- corre”: “¡Ya ni respetan el dolor de uno!”…. ¡Plop!

Resumen semanal

Mientras el doctor, “El Rareza” evalúa cuántas horas se necesitan en el salón de belleza y el doctor “Hicimos Todo Bien” habla de sus gráficas, esta semana se resume en que el promedio de casos positivos se mantiene en 33% de las pruebas diarias realizadas.

Resumen Semanal II

Entre el 9 y el 14 de agosto, el porcentaje diario de casos positivos, no bajó nunca del 30% de las pruebas realizadas y el martes marcó 36.7% ( es decir casi 37%). Algo no esta saliendo bien en esta dinámica.

¡Anda, mira, que se va!

A Tinín le llegó la “info”, que mi comandante que “Mira” se jubila en cualquier momento… El asunto es nombrar el reemplazo… El precedente: Tomó un año un mes y 14 días designar al director de los bomberos…

“Cogiéndola suave”

A comienzos de semana el #FulaNito dijo que haría cambios en gobernaciones y juntas técnicas donde habían gente “cogiéndola suave”… Coclé y Panamá Oeste fueron los primeros ¿Llegará más arriba esa ola?

Pa’ la Colmena

El asunto es que a la gobernadora del West la mandaron para el “Plan Colmena”, ahora sí quedamos confudidos Tinín… No que los movimientos era porque no estaban trabajando, entonces ¿Si no trabajas te nombro en otro lado… pa’ qué..?