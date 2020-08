Concolón del 19 de agosto de 2020

El precio

Dice Tinín, que el sonado caso del “Dipus” acusado de abuso sexual, en una paradisíaca comarca costera entró en #ZonaNegociación. Las víctimas están pidiendo nada más y nada menos, que medio millón de dólares, para saldar el problema… “Para todo lo demás existe mastercard”.

Atajo

La propuesta “medio millonaria”, se presentó en la fase intermedia como una alternativa al juicio. Así que, el “Arsexo” tiene que escoger entre un “facturón”, o pasar más tiempo en prisión domiciliaria y el escarnio mediático que se viene.

Al revés

El Banco Interamericano publicó en redes sociales una encuesta de efectos del covid en Panamá. Usaron una imagen de una bandera 507, pero al revés, “detallito” ¿No?…

Es costumbre

Le mandaron a decir a Tinín que en la AAUD eso de las fiestas de cumpleaños no es cosa rara, sino costumbre. Circulan fotos de un cumpleaños de una guapa y bien nutrida funcionaria donde no había mascarillas, ni distanciamiento… Y el “Doctor Sufre” pidiendo a la gente que no almuerce en pandilla, sino en solitario.

Es costumbre 2

Y para que no haya dudas de que el “cantao”, fue este año, un protagonista (de hecho el único varón en la foto) es un ex-“Dipus” del “perredé”. ¡Hey Tinín tráete un plato de patacón ahora que vienes!…

Aflojando la cuerda

A partir del lunes dejan de aplicarse las restricciones de horario según la cédula. Consejo Tinín, no te desboques y mantente en casa lo máximo posible. Si no hay que salir no salgas que el Rt y todos esos indicadores son más volátiles que el “kerosene”.

Avistamiento

El que quiere ver al “B-by La Derrama”, que aproveche su salvoconducto y de una vuelta por el “Tucán Country Club”, ahí está todos los días en el “Green”, jugando al golf ¿Quién dijo crisis? ¿Quién dijo encierro? ¡Qué viva la pandemia!