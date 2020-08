Disney presenta a su primer personaje bisexual en The Owl House

Dana Terrace, la creadora de The Owl House de Disney Channel elogió a la compañía por incluir a una adolescente que pertenece a la comunidad LGBTQ entre los personajes de la serie animada.

“¡La representación es importante!”, tuiteó Terrace, quien también es productora ejecutiva del programa. “¡Luchen siempre por hacer lo que ustedes quieren ver!”, agregó.

Luz Noceda, una chica de 14 años de edad de origen dominicano, sería el primer personaje bisexual en una serie televisiva de Disney. Un cortometraje animado estrenado en mayo en el servicio de streaming Disney+ es protagonizado por un personaje gay.

The Owl House debutó en enero y regresó en julio tras un receso de varios meses y renovó contrato para una segunda temporada.

Take 1 to final shot. So thankful to work with an art director like @RickyCometa who knows just how to punch it up, and our technical directors who make that magic happen in a crazy program like Harmony. #TheOwlHouse pic.twitter.com/4hUWdx15Q8

