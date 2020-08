Concolón del 20 de agosto de 2020

Al oído de “Sufre”

Cerca del Campanario de Ancón, en el ministerio de la “culebrita”, dicen que hay un administrador de informática que rueda en mancuerna con su antiguo jefe el “Gato feliz”, retrasan los pagos de las empresas que brindaron servicios a esta entidad…. ¿Será que la directora nueva está en la misma línea… “miau… miau, miau? ¡Ojo “Doctor Sufre”!…

De aplausos no se vive

A propósito del “Doctor Sufre”, ese conato de paro que hay por médicos que tienen hasta cinco quincenas sin cobrar es un asunto para atender sin demoras… Los galenos dicen que con aplausos nadie paga el supermercado

Gringo travieso

Ayer la Policía cogió a un “gringo travieso”, metido en líos de blanqueo por los lados de San Francisco… Criminal “yeye”, parece que eso desató una serie de allanamientos en varios sectores exclusivos…

Salvado

Dice Tinin que “El Chino de este lao'” se salvó, porque la directiva recomendó no procesar las denuncias que presentaron los funcionarios hace un par de meses y que pedían su destitución. To’ ta’ hablao’

Protección ambiental en cuarentena

Le contaron a Tinín que en Darién la cuarentena ha servido para que la tala furtiva y la cacería de animales protegidos esté a sus anchas. ¡Alguien que nos ayude por favor!

¡Qué “Bonito”!

El fin de semana un personaje que es asesor de un “repre” fue sorprendido mientras circulaba manejando en completo estado de embriaguez comprobada… Para resolver el fulano intentó “neutralizar” al agente de los #BlueBoys con cuatro “bonitos” de a 100 cada uno… Mira tú Tinín, en lo que acabaron los bonos solidarios…

¡Qué “Bonito”! 2

Para que no queden con el cuento a medio camino, el policía no aceptó los “bonitos” y llamó a la grúa… Y para los que no les gusta pero les entretiene, el sujeto trabaja en una junta comunal de este lado del puente y antes de cruzar a Chepo, sin salirse a la zona del “Distrito”…