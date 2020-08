Avanza discusión de proyecto sobre violencia contra la mujer impulsado por diputada Harding

El proyecto establece dentro de sus disposiciones una serie de agravantes respecto a los actos de violencia contra las mujeres.

La subcomisión de la Mujer, que preside la diputada Kayra Harding, continúa con el análisis del proyecto de Ley 394, que adopta medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer.

En esta ocasión, a la Asamblea Nacional acudieron representantes del Foro de Mujeres Políticas, del grupo iniciativa por la paridad; integrantes del Instituto Nacional de La Mujer y la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentaria, entre otras.

Harding, quién ha acusado formalmente a su copartidario perredista, Jairo Salazar de presunta agresión física sostiene en la iniciativa legislativa presentada viene a saldar una omisión en nuestro ordenamiento jurídico y una deuda con las mujeres políticas.

El proyecto de ley establece los ámbitos en el que puede darse la violencia política así como las conductas, acciones u omisiones que constituyen manifestaciones de ella, las acciones que se deben tomar en el marco de sus atribuciones con otros niveles del gobierno.

Además, recopila las responsabilidades que tendrán los diferentes entes involucrados para la protección de las mujeres políticas vulneradas.

A su vez, el proyecto fija sanciones a las manifestaciones de violencia política contra la mujer, señalándose las condiciones agravantes, estableciéndose además medidas de reparación para las sobrevivientes por las violaciones a la Ley, entre otros aspectos.

“Los actos de violencia contra las mujeres políticas se visibilizan mucho más, al irse empoderando las mujeres con el fin de acceder a posiciones de poder y ampliarse sus espacios de participación y decisión en los partidos políticos, organizaciones, sindicatos, entidades gubernamentales y en la vida pública”, sostiene la diputada Harding.

“Yo he sido sobreviviente de violencia política y he experimentando la necesidad de su regulación, me sumé al clamor de las organizaciones de mujeres, fundamentalmente de FONAMUPP y AP ARLEXPA”, argumenta.

En tanto que la diputada Corina Cano, agradeció la participación de los grupos de mujeres ligadas a la política y representantes gubernamentales que expusieron sus puntos de vista y sus aportes para que esta propuesta de ley sea ejecutable funcional.

Además, que pueda coadyuvar a aliviar la situación de muchas mujeres que participan en campañas políticas y que han sido víctimas de la violencia política en carne propia.

Dijo que la propuesta nace de movimientos de mujeres de partidos políticos. Señaló que una vez fue presentada en el pleno por la diputada Kayra Harding, el documento tuvo el consenso de la mayoría de los diputados.

Por su parte, la diputada Ana Giselle Rosas, indicó lo que se busca no es solamente crear la ley sino ejecutarla y ponerla en práctica.

Explicó que esta es una deuda que se tiene con las mujeres políticas, que ya pasaron por este tipo de violencia política y también, un compromiso con las que están aspirando a participar de las contiendas venideras.