Colegio de Periodistas pide respeto a la profesión

El Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE) mediante un comunicado manifiestó su preocupación por el camino que están tomando algunos acontecimientos protagonizados por activistas sociales, escudándose en uno de los pilares fundamentales de la profesión periodística como es el derecho a la libertad de expresión.

El gremio manifestó que los comunicadores sociales, en su mayoría periodistas egresados de la academia y profesionales con años de experiencia en el campo, no violan las normas, ni leyes y aplican los principios de la información de forma mesurada, basándose en hechos y no entran a ser juez y parte. Nuestros derechos se limitan con respetar los derechos a terceros. Es por ello que nuestros escritos, artículos, reportajes, noticias o investigaciones radiales, prensa escrita o audiovisual narran las informaciones que el público necesita conocer.

Aclaran a la comunidad que algunos denominados “activistas de medios digitales” no son miembros ni tienen ningún vínculo con el Colegio Nacional de Periodistas. Como gremio serio no podemos avalar las acciones de grupos que utilizan o incitan a la violencia para imponer “su verdad” y publicar información, sin sustento de fuentes comprobadas. Mucho menos podemos responsabilizarnos ni rendir cuentas de sus actos.

Solicitan a la población estar “alerta” ante las acciones de estos grupos que podrían estar manejando agendas ocultas y a la vez reconozcan las verdaderas informaciones de los periodistas, quienes con sacrificio, han estudiado en las universidades y que hoy en medio de una crisis laboral y de salud, siguen reportando desde las calles y sus hogares a través de la modalidad de teletrabajo, haciendo los mejores esfuerzos por mantener informada a la población.

Estos hechos graves que pretenden cercenar el buen periodismo, reafirma la necesidad de aprobar una Ley Profesional que no sólo ampare al periodista sino que certifique de manera legal y académica quién es idóneo. El periodista está en una situación muy vulnerable porque no existe esa ley que reconozca y regule su profesión que está siendo usurpada por cualquier persona que con celular en mano se hace pasar por periodista, incluyendo a personas de otras profesiones y no nacionales.

El CONAPE mantiene vigente esa lucha por el reconocimiento legal de la profesión.

El Conape se mantiene alerta y pide al Ejecutivo poner su mirada ante la situación laboral de los periodistas panameños, donde cada vez más se pretende desmejorar la situación actual de los colegas, sacarlos del camino, silenciarlos, para que surjan grupos con agendas ocultas, cuyo fin es el de manipular la información ante la opinión pública. Y nos mantendremos firmes rechazando todas las presiones internas y foráneas que surjan.