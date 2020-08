Concolón del 30 de agosto de 2020

Cada ladrón…

La gente de Foco publicó una lista de funcionarios que integran la directiva del Colegio de Periodistas y sin reparos los acusó de botellas del #GobierNito… Clásica de la arrogancia ignorante de que en esa lista hay servidores públicos con más de una década haciendo su trabajo en más de tres gobiernos.

La pregunta

Sabrina Bacal de TVN con un pensamiento en Twitter ha sintetizado esta polémica entre un activista que se escuda en el periodismo y los de los gremios periodístico, dice que la pregunta clave es: ¿El fin justifica los medios?

Todo Panamá… Casi todo…

Loconelli puso un billete donado en el programa Todo Panamá, que impulsa la Cámara de Comercio y de una vez se encendió el ala “antiloco” en el gremio… Algunos hasta dijeron que no se debería aceptar plata de personas acusadas de corrupción… ¿Y ahora? A que no lo devuelven…

Víctimas del “Fake Knews”

La gente de Salud montó un operativo siguiendo la pista de un anuncio en Redes sociales que ofrecía “vacuna contra las complicaciones del covid-19”, todo terminó siendo una publicación falsa y la gente de Salud allá disculpándose…

Casos de cuarentena

Al SPI se le armó un “revulú” en la Cinta Costera, porque detuvieron a una muchacha que acompañaba a su hermano con síndrome de Down, mientras este caminaba en el sector. Como era día de hombres detuvieron a la joven y al señor… Dicen que no lograban verle la cara al señor y por eso no se dieron cuenta que era una persona con discapacidad… ¿Qué cosas no?

Rofeadera policial

Ojalá que esto de los días de hombres y días de mujeres termine, no por salir, sino para acabar con la ola creciente de problemas entre ciudadanos y policías. Anoche un video de un incidente deja mal parados a unidades que parecían ponerse de tú a tú con el ciudadano que tenía un bebe en brazos… ¿Alguien dijo procedimientos?