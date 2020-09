Diputados citan a FCC por crisis de la Ciudad Hospitalaria

La empresa debe comparecer el lunes ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea.

La intención de disolver el contrato para la construcción de la Ciudad Hospitalaria o Ciudad de la Salud, por parte de la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas, (FCC), podría terminar un poco más complicado de lo que pareció en un principio.

Mientras la empresa negocia con la Caja de Seguro Social cómo salir del contrato, sin acabar el proyecto y con dinero en la bolsa, ahora tiene un interlocutor adicional. Se trata de los diputados miembros de la Comisión de Infraestructura y Asuntos de Canal del Legislativo.

La diputada del PRD, Kayra Harding, ha confirmado que la Comisión, que ella preside, espera a FCC el próximo lunes 7 de septiembre, “para que respondan un cuestionario de los diputados, referente a la Ciudad Salud”, expresó en un mensaje de Twitter.

La empresa, que tiene dos años de atraso de su última extensión del contrato, ha planteado unilateralmente la disolución de la contratación por 517 millones de dólares que firmó con la Caja de Seguro Social (CSS) en 2012 para construir el complejo de edificios hospitalarios.

Esa decisión añade presión a las negociaciones que desde finales de 2019, mantienen FCC y la Caja de Seguro Social, una mesa que, según el director de la institución de seguridad social, había alcanzado “puntos de acuerdo” en febrero de 2020.

Sin embargo algo sucedió que las conversaciones se han atorado, y se planteó sentar en la mesa al propio Presidente de la República, Laurentino Cortizo. La respuesta del mandatario fue escueta, la suma que piden para dejar el proyecto es “inaceptable”.

Pero no sería la primera vez que FCC involucra a un presidente en el proceso de negociación. Lo hicieron en el periodo pasado con Juan Carlos Varela, pero Cortizo descartó entrar en la negociación. Sin embargo, este martes una reunión entre FCC y los abogados de la CSS se habría realizado en la Presidencia, según dijeron fuentes a este portal de noticias; no obstante, no trascendió información oficial sobre el encuentro. El resultado de esa reunión es un misterio más, de la lista que engrosa el historial de FCC y la construcción de la Ciudad Hospitalaria en Panamá.