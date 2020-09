El Real Madrid C. F. y el Everton FC han acordado el traspaso de James Rodríguez

“El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y cariño por todo este tiempo que ha formado parte de nuestro club y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su trayectoria profesional”, informó el club de fútbol español en sitio oficial este 7 de septiembre.

“Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso”, escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.

Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton 💙 pic.twitter.com/JmPYoTP4u8

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 7, 2020