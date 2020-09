Concolón del 8 de septiembre de 2020

Caso cerrado

Con un sermón y un informe “La Consejera” quedó exculpada. Aunque el desorden en aquel funeral fue visto por todo el país, encontraron cómo argumentar que ella, no vio, no oyó y por eso, no dijo nada…

Sospecha de alto rango

El #FulaNito dijo ayer que se iba a hacer un hisopado, porque estuvo “muy cerca” de alguien, que acaba de dar positivo. Con la cadena de manzanillos que rodean al “Presi” esa trazabilidad va a estar como larga…

Noticia de un secuestro

Desde las tierras de Aguadulce llegó ayer al cibermundo de la información, el dato de un empresario que fue secuestrado. Es un testimonio de la víctima y dice que su “infierno” duró una semana. Pero lo que más llama la atención es que el tipo se oye súper tranquilo…

Colapso solidario

Las plataformas #InternetSolidario y #ValeDigital comparten en el mismo sistema y ayer, tras recibir en conjunto, 1.9 millones de visitas el “site”, para registrarse en #InternetSolidario colapsó. Imagínate Tinín y hoy están esperando más tráfico en #ValeDigital… ¡Plop!

Desalojo en Playa Venao

Reportan desde Azuero, que el domingo los #BlueBoys tuvieron que desalojar Playa Venao, pues había un grupo de bañistas, que al parecer olvidó que estamos en cuarentena total los domingos. Allá no hubo pailas, ni “live”.

Perdidos en Gatún

Aunque usted no lo crea: abogados, oficiales del Ministerio Público, peritos y hasta policías, quedaron perdidos en el bosque, al terminar la reconstrucción del caso de la “Masacre del Bunker” en Gatún, provincia de Colón.

Tierras de La Amistad

¿Será cierto que en las laderas del Volcán Barú y otros sectores de Tierras Altas en el Parque Internacional La Amistad, de C-4, hay invasiones por parte de caficultores que están aprovechando la cuarentena, pues nadie está pendiente? A Tinín le mandaron esa denuncia… ¿Tenaz no?