Concolón del 14 de septiembre de 2020

Aislamiento

Dice Tinín que supo que el policía que capturaron con $73 mil en efectivo en Bocas del Toro, está en un centro penal en la capital y se mantiene aislado del resto de la población. Hasta ahora no ha podido hablar con nadie… ¡Gato encerrado!

Respaldo

La noche antes de la audiencia, en el hotel Alhambra se hospedaron cinco personas que pocos han visto en Changuinola. Según Tinín, eran abogados que trabajan en la defensa del “tongo en apuros”. Si eso es así, ¿quién los está financiando?

Protesta

No le pierdan el ojo a Bocas del Toro, hoy en “One Mile y “Patoi Ton”, (Barrío Francés), en Almirante; hay protestas, pues dicen que están esperando sus bonos y no les llega nada. En su lugar se enteraron del rumor de que hubo un decomiso de cientos de libretas, en un “caleto” en una residencia…

¡Oh no! “Bocas people” get haded, you know…

Denuncian despidos

Funcionarios que aseguran ser de carrera en el Servicio Nacional de Migración están denunciando que los han despedido sin permitirles el debido proceso y que hasta les cobran quince centavos por cada copia de las páginas de sus expedientes, que intentan obtener para sus procesos administrativos. ¡Barbaridad!

“A la buena”

Hay un ministerio donde si tienes más de 60, ya estás jubilado o alguna de esas condiciones similares, te ofrecen acogerte a un plan de retiro voluntario, para que puedas “irte con algo”… Dicen que acepten mejor, porque cuando esta etapa termine viene “la solución final”… ¿Una pista? Están bajo la mirada de un gallo (hasta que se terminen de mudar).

A golpes

Los #BlueBoys terminaron esta fase de cuarentena a punto de puñetes, empujones y rodillazos. Desde el sábado en la noche, cuando el chef @chombolín denunció que le metieron un rodillazo en el estómago porque se negaba a soplar en un “guarómetro” donde él vio que, por lo menos otros dos ciudadanos habían soplado… ¿Y las medidas sanitarias?

A golpes 2

La cuestión es que @chombolín terminó preso toda la noche por negarse a pegar la boca donde había saliva de otro… Pero eso no es todo, en Curundú se formó una persecución y hay videos donde se ve una unidad empujar y amenazar con darle una trompada a una persona que, al parecer, solo fue el hombre incorrecto en el lugar equivocado…

Alerta

En un reportaje de la BBC Mundo.Com un experto analiza las protestas por el “Caso Ordoñez en Bogotá y dice que el problema es que en la pandemia a la policía se le ha puesto presión para que hostiguen al ciudadano por asuntos sanitarios y estamos llegando al punto donde todos, de lado y lado, están “K-.bria-2”

“Di tú plimelo”

El fin de semana circularon videos de quienes hoy atacan el alquiler de autos en Presidencia, defendiéndolo en el Gobierno anterior, y viceversa. Hay casos donde los que lo atacaron antes, ahora lo defienden….¡Bueno es el culantro, pero no para tanto!