Presentan reconsideración contra decisión que desconoce el derecho de la CNRE de auto-regularse

Instan a los Magistrados del Tribunal Electoral a que rectifiquen y respeten la decisión que legítimamente tomó la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

El Foro Ciudadano Pro-Reformas Electorales rechaza la resolución del Tribunal Electoral que desconoce la decisión tomada por la CNRE 2020 de cambiar su forma de votación por una mayoría calificada.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales, CNRE, fue convocada a sesión plenaria el jueves 3 de septiembre. En dicha sesión, entre otros puntos se buscó lograr, lo que ha sido la solicitud reiterada de la Sociedad Civil Organizada, a través del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, de lograr la capacidad de decisión, justa y equitativa, en las votaciones entre los diferentes miembros con derecho a voz y voto, para aprobar las propuestas de reformas al Código Electoral.

Luego de una amplia discusión se logró, en una votación mayoritaria, modificar el Reglamento de la CNRE, en cuanto a la forma de votación. Esta modificación perfeccionaba el sistema democrático de funcionamiento de esta Comisión.

Sin embargo, el 14 de septiembre y con menos de 24 horas de anticipación, el Tribunal Electoral, convocó a la CNRE para informar de la decisión de los Magistrados de desconocer lo aprobado en el pleno de la Comisión en cuanto al proceso de votación de mayoría calificada para aprobar temas considerados prioritarios.

Durante la reunión, que no se transmitió en vivo, este anuncio del Tribunal Electoral fue ampliamente rechazado, no solo por los miembros de El Foro Ciudadano que integran representantes de la academia, organizaciones no gubernamentales, gremios empresariales y de trabajadores, sino también por el representante de los ciudadanos electos por libre postulación, por dos de los partidos políticos constituidos, por todos los partidos en proceso de formación, y por el resto de los miembros que solo tienen derecho a voz, que hicieron uso de la palabra durante la reunión.

El Foro Ciudadano lamenta la postura contradictoria con la tradición del Tribunal Electoral de respetar los consensos alcanzados en la seciones plenarias; por lo que anuncian a la sociedad panameña que utilizaran los recursos que les otorga el propio Tribunal Electoral para solicitar una reconsideración al Decreto que anula lo acordado, a través de votación, en la sesión del 3 de septiembre.

Instan a los Magistrados del Tribunal Electoral a que rectifiquen y respeten la decisión que legítimamente tomó la Comisión Nacional de Reformas Electorales, de modo que finalmente puedan iniciar el proceso de discusión de los artículos que propondran sean reformados del actual Código Electoral, pero piden que sea en el marco de un debate con reglas claras que promuevan el diálogo y los consensos sin imposiciones, y que permitan trabajar juntos para presentar, oportunamente, a la Asamblea Nacional un proyecto de Código que fortalezca la Democracia en el país justo y equitativo que todos merecen y necesitan.