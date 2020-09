CCIAP asegura que la pandemia evidenció un sistema de justicia resquebrajado

Concolón es la columna de glosas de En Segundos, no mantiene cuentas autónomas en redes sociales. Sus contenidos se comparten a través de este sitio web y sus cuentas en Twiter, Instagram y Facebook.

Concolón del 20 de septiembre de 2020

Paradoja de reapertura

A Tinín lo llamó un contratista para quejarse de que le han permitido empezar a trabajar, pero que no puede traer a todos los trabajadores, porque la obra que tiene es con el Gobierno y este no le ha pagado. Los ahorros que tenía, se los gastó en el cierre por la pandemia y ahora no hay forma, si desde allá no abren el grifo…(Ver mas)

