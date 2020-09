Concolón del 20 de septiembre de 2020

Paradoja de reapertura

A Tinín lo llamó un contratista para quejarse de que le han permitido empezar a trabajar, pero que no puede traer a todos los trabajadores, porque la obra que tiene es con el Gobierno y este no le ha pagado. Los ahorros que tenía, se los gastó en el cierre por la pandemia y ahora no hay forma, si desde allá no abren el grifo…

Presión

Una garza le contó a Tinín, que esta semana volvieron a reunir a los encargados de comunicación en el Gobierno y les han advertido, que “quien no tenga las pilas puestas, se puede quedar sin trabajo”. Parece que la presión desde el partido, por esos puestos, es con martillo hidráulico.

Omnipresencia universitaria

Un estudiante de una universidad en Panamá Oeste, le paso el dato a Tinín, que por esas cosas de la vida se dieron cuenta, que había un profesor dictando clases para tres universidades, en el mismo momento… Le dicen el “Profesor Omnipresente”… ¡Viste Tinín la tecnología nos convierte en dioses!

Desolada

Si la cosa se pone sería, la curul de Guna Yala, podría quedar vacía. “Arsexo”, el principal, está procesado por supuesto abuso sexual y el suplente está investigado por presunto delito de narcotráfico… ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Sin vacancia

El que se salvó en el Perú, fue el presidente Vizcarra. Los que pensaban sacarlo desde el Congreso, no tuvieron los votos para lograrlo. Pero el golpe a su imagen y el escandaloso bochinche, han dejado su huella.Todavía ninguna de las denuncias fue esclarecida.

Secuelas

En el camino, además del el maltrato a su credibilidad, Vizcarra perdió dos funcionarias de su círculo íntimo. Ambas parecen haberse ido muy lastimadas, eso quiere decir que son tan peligrosas como una herida abierta.

¡Shana Tová!

Desde el ocaso del viernes hasta esta tarde, la comunidad judía celebra la llegada del año 5781. Desde esta columna, nuestros mejores deseos en este nuevo periodo que empieza. ¡Shana Tová!

Ocurrencia

¿Será cierto que en un medio internacional, se llegó a afirmar, que el covid se “pega más” en las concentraciones de Trump, que en las protestas de Black Lives Matters?