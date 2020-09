Revuelo en redes por fotos de Martinelli paseando en yate

Un paseo en familia, alegan el exmandatario Martinelli y su vocero.

Revuelo en redes sociales por fotografías del expresidente, Ricardo Martinelli quien paseó en yate junto con su abogado Roniel Ortiz, su vocero, Luis Eduardo Camacho y otros.

Este último aclaró que una joven mujer que aparece en las fotos es su hija, respondiendo a los comentarios negativos por dicha imagen.

“No es la primera vez que junto a mi familia, salgo con mi brother. Tampoco es la primera vez que mi hija se ha tomado una foto con él. Sin embargo en esta ocasión, algunos (as) degenerados (as), acomplejados (as) y bochinchosos (as) han hecho estúpidos comentarios sobre la foto” aclaró el vocero de Martinelli en redes sociales.

La respuesta de Camacho fue respaldada por el exmandatario quien alegó que “se ve que hay odio y envidia pero no hay noticias. Cuando se tiene techo vidrio no se tira la primera piedra y menos difamar a la hija de Camacho que estaba con toda su familia. Una de las bochinchosas tuvo corto matrimonio no por santa. Otro su mueblería vendía bolsas de comida”.

Este medio conoció que el paseo fue el 19 de spetiembre hacia la Isla Contadora.