Concolón del 24 de septiembre de 2020

La fiebre sigue

Al parecer hay un virus en “La Cueva de los Dipus”, no es el coronavirus, sino un brote de la “fiebre del Gato”. En las últimas 72 horas se ha descubierto un caso por día de la enfermedad, cuyo síntoma principal, consiste en un afán por la conformación de nuevos corregimientos. Como se imaginarán este virus tampoco tiene cura, ni vacuna.

“Murmullo de ese lao'”

En la Comisión de Presupuesto de “La cueva de los dipus”, hubo algo de tensión entre “La Capireña” y “El chino de ese lao'”, cuando con micrófono abierto , este último murmuró algo con su séquito, mientras esa “dipus” le hacia una pregunta. La señora escuchó que “De ese lao'” decía: “qué hay pa’ mi” y ardió Troya…

“Murmullo de ese lao'” 2

Ante el reclamo, “De ese lao'”, aclaró que él no había dicho tal cosa. Lamentó el mal entendido y explicó que su pregunta a su comitiva fue: “¿Qué hay ahí?”, refiriéndose a los proyectos o inversiones en el circuito de la la diputada. ¡Vamos a creerte!

Caso FCC

A propósito “De ese lao'” y la CSS, el procurador Ulloa dijo ayer que sobre la investigación del caso FCC tendrá noticias en los próximos días. Lo que no le quedó claro a Tinín es si las noticias serán malas o buenas. (Bueno eso siempre depende).

Nueva normalidad con vieja mensualidad

Padres de familia de colegios particulares han empezado a denunciar, que las escuelas están cobrando el mismo canon en las mensualidades y matrículas, para el 2021. Actúan como si no hubiese pasado nada, olvidan que este año cobraron por servicios que no brindaron y que las familias están afectadas severamente. ¡Encima, le están pidiendo al Estado ( es decir a todos), un subsidio de $100 por estudiante!

Casualidad

Los padres de familia de un colegio en Los Ríos están denunciando, que como se negaron a negociar un aumento para los costos de 2021, “casualmente” en el colegio hubo una omisión administrativa que dejó fuera a los niños de ese colegio del plan PASE U

Persecución de película

Anoche la policía persiguió a una camioneta Lexus, desde Pacora hasta Clayton y de retorno hasta Betania, donde la camioneta se perdió. Pero si eso no les asombra, resulta que la Lexus perseguía a un pick -up Hi Lux que, según las fuentes de Tinín, traía a una “prenda” recién salida de la “joyería” de Pacora… ¡Sus alabao’!