Salas de teatro golpeadas por la pandemia en Panamá

“Venimos acumulando deudas desde el mes de marzo. Un teatro es muy diferente, ya que sus ingresos vienen del público que va a ver las obras de manera presencial”, indicó el presidente de la Asociación de Teatristas de Panamá, Rodrigo Farrugia.

El telón permanece cerrado. Los aplausos por la buena actuación ya no se escuchan. La industria del teatro en Panamá no ha escapado de la crisis producida por la pandemia del Covid-19 en el mundo. Al aplicarse medidas sanitarias estrictas y de confinamiento, muchas obras han tenido que ser canceladas por no contar con su principal fuente económica: el público presencial.

Rodrigo Farrugia contó a En Segundos un poco de la realidad que vive el teatro en el país, en estos momentos.

ENS: Aproximadamente, ¿cuántas personas han sido afectadas en esta industria con la pandemia?

R.F.: Nuestros números indican que alrededor de 157 personas viven 100% del teatro en Panamá, pero estamos seguros que hay más.

ENS: ¿Cuántas obras estaban en ejecución y cuántas en producción, que no pudieron salir?

R.F.: Se detuvieron alrededor de 16 producciones en el mes de marzo, que recién iniciaban su temporada y 14 producciones adicionales que ya se encontraban en etapas de ensayos, teniendo un total de más de 125 personas involucradas. He de mencionar que desde el día uno que las salas cierran ya hay pérdidas grandes de estas producciones, debido a que la mayoría de las obras tenían sus temporadas vendidas.

ENS: Deuda acumulada, ¿cómo se va a pagar?

R.F.: Este es el gran problema que tiene la industria actualmente. Venimos acumulando deudas desde el mes de marzo, un teatro es muy diferente, porque sus ingresos vienen del público que va a ver las obras de manera presencial.

El teatro ‘online’ no paga ni un tercio de estas deudas. No tenemos un norte claro para cuándo se dé la apertura de los teatros. Tendremos que pagar el monto adeudado, más el mes corriente, con todos los otros gastos y funcionando con un 25% de capacidad. Lamentablemente, no es rentable para ningún dueño de teatro.

ENS: Planes del Gobierno hacia el sector. (Proyectos con el Ministerio de Cultura u otros).

R.F: Hasta la fecha no existe ningún plan por parte del Gobierno para el rescate de las artes escénicas. Por lo menos, hasta el día de hoy, no nos han informado de nada.

Por parte del sector teatral se presentaron unas propuestas realizadas por los dueños de las 12 salas de teatro en Panamá, donde se hablaba de lo que le puede ofrecer el teatro al ministerio. Dichas propuestas no han sido contestadas, ni se han discutido. Desde que se enviaron en junio, no hemos tenido respuestas

ENS: ¿Hay alguna ayuda del Gobierno (económica)?

R.F.: Ninguna clara.

ENS: La capacidad de ocupación por la pandemia es baja, ¿reabrirán para atender a pocos clientes?

R.F.: No es rentable, nuestras opciones son muy limitadas.

ENS: ¿Qué están haciendo para sobrevivir?

R.F: Muchos teatros y grupos de productores, han apostado por el teatro ‘online’, pero, lamentablemente, esto no rinde, con solo decir que, prácticamente, da para un súper sencillo de $100 para los actores que participan en las obras.

Según un comunicado emitido en junio de 2020 por ASTEP, unas 11 salas de teatro privadas e independientes de Panamá (ABA, Él Ángel, Bambalinas, D’ Raquel, En Círculo, La Estación, Inida, Pacific, Paseo de las Artes, La Plaza y Planta Baja Art Studio), agrupadas en lo que conocemos como ‘La Red de Teatros’, cerraron sus puertas entre el 12 y 13 de marzo. El Gobierno aún no ha dado fecha posible del reinicio de la actividad.