Niegan habeas corpus en el caso de los siete jóvenes asesinados en Colón

En una audiencia celebrada hoy, el Tribunal Superior de Apelaciones valoró la incorporación de nuevos elementos a la investigación, que permiten la revisión de la medida cautelar a uno de los imputados.

Este martes 29 de septiembre de 2020, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por los Magistrados Donaji Arosemena, Mauricio Marín y Luis Mario Carrasco, en vídeo audiencia realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, rechazó una Acción de Hábeas Corpus presentada por el abogado José Antonio Moncada, a favor de un ciudadano de 18 años de edad, investigado en el caso de los homicidios de siete jóvenes en El Espinar, Colón.

En un comunicado, el Órgano Judicial informó que este ciudadano está imputado por la supuesta comisión de los delitos Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio Doloso Agravado), Femicidio, Contra el Patrimonio Económico (Robo Agravado) y Contra la Libertad e Integridad Personal (Secuestro).

El abogado José Antonio Moncada es el defensor público del ciudadano Miguel Almanza, quien fue el primer aprehendido como sospechoso de la comisión de este horrendo hecho que conmovió a la ciudad de Colón y el resto de las provincias del país. No obstante, Almanza fue liberado el pasado 7 de agosto de 2020, bajo libertad condicional.

De acuerdo con el Órgano Judicial, el Tribunal de Apelaciones, luego de escuchar las intervenciones de las partes, no concedió el Hábeas Corpus y en consecuencia declaró legal la medida cautelar personal de reporte periódico los días 30 cada mes y la prohibición de salida del país, decretada en primera instancia por un Juez de Garantías, al no observar ningún tipo de violación a garantías fundamentales en su actuación; máxime que dichas medidas cautelares cuestionadas fueron propuestas en su momento por la propia defensa técnica particular, es decir; por el jurista José Antonio Moncada.

Según el comunicado del Órgano Judicial, el Tribunal Superior de Apelaciones consideró que la información que se suministró durante el debate y la argumentación de las partes con la incorporación de nuevos elementos, permite la revisión de las medidas cautelares impuestas, para lo cual, agendó audiencia ante un Juez Garantías para mañana 30 de septiembre, en la sala 5, del Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón.

Ante esta decisión, el abogado José Antonio Moncada presentó recurso de apelación, el cual fue acogido por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Este acto de audiencia, contó con la participación virtual del Ministerio Público, que estuvo representado por el fiscal Adolfo Pineda. Además participaron la Defensora Pública de Víctimas del Delito, Roshell García; y los abogados querellantes, Jaime Chambers, Edgar Huerta y David Campos.

Este caso guarda relación con el homicidio múltiple de siete jóvenes, ocurrido en el sector de Espinar, provincia de Colón.