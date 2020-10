Áreas protegidas terrestres reabrirán al público a partir del lunes 5 de octubre

El 14 de octubre se espera abrir las áreas protegidas marinas/acuáticas. Se coordina con la Autoridad Marítima de Panamá, la capacidad permitida en las embarcaciones.

El Ministerio de Ambiente informa que este 5 de octubre, abrirá para el público, un grupo de 14 áreas protegidas terrestres, donde una de sus principales actividades será el senderismo, como parte de la “Ruta hacia la nueva normalidad” anunciada por el Gobierno Nacional.

Las áreas protegidas que se abrirán al público en ese primer grupo son:

La reapertura de las áreas protegidas se llevará a cabo de manera gradual. Estas zonas contaran con horarios establecidos, sitios de visita específicos y capacidad de carga. El otro grupo de áreas protegidas que reabrirá son las marinas/acuáticas programado para el 14 de octubre para ello se está validando con la Autoridad Marítima de Panamá, la capacidad permitida en las embarcaciones.

Los criterios que se tomaron en cuenta fueron los establecidos por el Ministerio de Salud (MINSA), adicional a los que le corresponden a la gestión y capacidad de manejo en las áreas protegidas para atender a los visitantes, entre ellos personal disponible para atender al visitante, buen estado del sitio de visita

Además conocimiento de la capacidad de carga establecidas por el Plan de Uso Público o la que se ha establecido por el Minsa como referencia en las que no tienen capacidades de carga definidas, equipo disponible que le permita realizar el registro, si hay o no personal para verificar los datos de la reserva, si tienen recepción de internet vía celular, si tienen internet vía wifi o cableada (que no sea por celular) en la oficina y computadora para efectuar el registro y reservas

MiAmbiente reitera que se deben cumplir en todo momento, las medidas de bioseguridad emanadas por las autoridades de Salud entre las que se destaca: el uso obligatorio de mascarilla, portar gel antibacterial o alcohol, cumplir con el distanciamiento social y respetar los horarios de ingreso, sitios de visita y capacidades de carga establecidos.