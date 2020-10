Hoteles no representan riesgo de contagio por su uso durante pandemia

El sector hotelería está listo para su reapertura, fijada para el 12 de octubre, aunque algunos locales lo harán en enero o abril de 2021, porque la temporada de demanda ya pasó.

A pesar de las dificultades por las que atraviesa el sector hotelero, el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), Armando Rodríguez, afirmó que Panamá como destino tiene que vender al viajero “seguridad y confianza”.

Agregó que, si bien los hoteles están listos para su reapertura, fijada para el 12 de octubre próximo, los clientes deben tener la seguridad de que estas instalaciones “no son focos de infección”, tomando en consideración lo estricto que es el Código Sanitario panameño.

Los protocolos de bioseguridad en los hoteles se aplicarán en 12 áreas sensibles: alojamiento y recepción, áreas públicas o comunes, alimentos y bebidas, eventos, habitaciones, lavandería, mantenimiento, proveedores y contratistas, recepción de materia prima, seguridad, servicio en el aeropuerto y sistemas informáticos.

Estas medidas fueron aprobadas por el Ministerio de Salud y los estándares de calidad para garantizar una óptima estadía a sus clientes, una vez los hoteles comiencen a funcionar en las próximas semanas.

“No existe ningún riesgo para los clientes”, reiteró Rodríguez. De los 14 hoteles que se han utilizado durante la pandemia de la Covid-19, y que representan unas dos mil habitaciones, solamente se han utilizado mil hasta el momento.

Aunque no precisó sobre la cantidad de este tipo de alojamientos que no abrirán sus puertas próximamente, luego de más de seis meses de la pandemia de la Covid-19, el presidente de APATEL ahondó en que pudiera tratarse de un 30%, en virtud de no ser rentable mientras no haya flujo de pasajeros. Acotó que, pago de planillas, energía e hipotecas, son los tres rubros que afectan al sector.

En alrededor de 12 millones de dólares por día, estimó las pérdidas en la industria del turismo, producto de la pandemia, que incluyen transporte, boletería aérea, entre otros soportes de la misma. En cuanto a los hoteles, informó que se han dejado de percibir, al menos, unos 40 millones de dólares al mes, y un 20 % en alimentos y comidas.

El presidente de APATEL señaló que, para que el sector alcance el ritmo que tenía al 2019, podrían tardar entre uno y dos años, pese a que ya este pilar de la economía venía afrontando algunas pérdidas, atribuidas a la falta de promoción.

El gremio hotelero tiene alrededor de 45 mil empleados con contratos suspendidos, los cuales no serían reactivados al no haber demanda de visitantes, sin embargo, manifestó que habría que llegar a acuerdos para salvaguardar la mayor cantidad de empleos. “Algunos asociados no ven que su nicho de mercado vaya a despegar tan pronto”, indicó.

Rodríguez agregó que otros hoteles volverán a abrir en los meses de enero o abril, porque la temporada de demanda ya pasó.