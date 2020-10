Trump y su esposa dan positivo para COVID-19

Horas después de que el presidente Donald Trump anunciara este viernes que tiene coronavirus se multiplican los mensajes de personalidades de todo el mundo deseándole una pronta recuperación.

El primero en reaccionar a la noticia fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien deseó al jefe de Estado una “pronta recuperación” en un mensaje en Twitter.

Michel aprovechó la ocasión para recordar que el coronavirus “es una batalla de todos. Todos los días. Da igual en qué lugar del mundo se viva”.

El primer ministro británico Boris Johnson, que también tuvo coronavirus y pasó algunos días en cuidados intensivos en abril, también envió sus mejores deseos a Trump y a su esposa, Melania.

Especialmente caluroso fue el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin.

“Estoy convencido de que su vitalidad natural, su fortaleza de espíritu y su optimismo le ayudarán a vencer a este peligroso virus”, dijo el presidente ruso en un telegrama enviado a su homólogo estadounidense.

Poco antes, el portavoz del Kremlin también había deseado una “pronta y fácil recuperación” al presidente estadounidense.

Desde Berlín, la canciller Angela Merkel también envió sus mejores “deseos” de “recuperación” a Trump y su esposa, y confió en que “se restablezcan rápidamente”.

En India, el primer ministro Narendra Modi envió su apoyo a su “amigo” Trump, con quien mantiene buenas relaciones pese a la tensión comercial.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) deseó también “una pronta y completa recuperación” al presidente estadounidense y a su esposa Melania.

“Mis mejores deseos al presidente @realDonaldTrump y @FLOTUS (cuenta de la Primera dama de Estados Unidos) para una pronta y completa recuperación”, tuiteó Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuya organización fue acusada por el mandatario estadounidense de incompetencia en la gestión de la pandemia y de haber tardado en alertar al mundo sobre los peligros que representaba la enfermedad.

Estados Unidos es el más enlutado del mundo por esta pandemia y ya registra más de 200.000 muertos, es decir un quinto de los decesos totales por coronavirus en el mundo.

El presidente estadounidense, DonaldTrump, dio positivo por coronavirus junto con su esposa Melania, pero está “bien” y seguirá ejerciendo sus funciones desde la Casa Blanca, donde empezó a cumplir la cuarentena, trastocando de inmediato la campaña a las elecciones del 3 de noviembre.

“Esta noche la Primera dama y yo dimos positivo de covid-19. Empezaremos inmediatamente nuestra proceso de cuarentena y de recuperación. ¡Superaremos esto JUNTOS!”, escribió el jueves por la noche el mandatario en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020