Concolón del 4 de octubre de 2020

Trump

El Presidente de los Estados Unidos fue hospitalizado el viernes en la noche. Los médicos aseguran que la medida es preventiva, tras su contagio de covid, para garantizar la recuperación del mandatario. Le empezaron a suministrar redemsevir.

Trump 2

La situación ha afectado los mercados, la geopolítica global y, por supuesto, la campaña presidencial, en los Estados Unidos. El fin de semana todos los radares del mundo han estado pendientes, de cómo evoluciona.

Visita no divulgada

De acuerdo con información extraoficial, ha trascendido, que se registró una visita de alto nivel a Bocas del Toro, al cierre de la semana que termina. El personaje, un altísimo funcionario de Presidencia, pero no el máximo, sostuvo una reunión donde estaban el diputado del circuito, políticos del oficialismo y algunos representantes de corregimiento. Pero el de Cauchero no fue convidado, ni tampoco el alcalde del municipio respectivo. ¿Era visita oficial o asunto partidista?

Marinos abandonados

Ayer se cumplió un mes desde que el buque Star Balboa, un carguero con bandera panameña, fue abordado por la fuerza pública de Trinidad y Tobago. En total 17 marinos panameños han quedado atrapados, porque autoridades de esa isla caribeña sospechó que el navío transportaba droga. Hasta ahora no encuentran nada, pero no autorizan el zarpe de la nave y para colmo, 14 miembros de la tripulación han sido contagiados de covid. Las autoridades panameñas no se han pronunciado sobre este caso.

Sin información

El puente de Gamboa, para el uso ferroviario, ya está en operaciones. No obstante, aún no se han hecho públicos los datos sobre el costo de su reparación, ni es claro quién se ha hecho responsable de ese financiamiento. Si aún no hay información, el monto debe ser muy alto.

Misión oficial

Ciudadanos informaron a esta columna, que vieron un automóvil de la ATTT, en el Centro Comercial Plaza Ágora en Chanis, el viernes a las 7 de la noche. Les pareció raro, porque era el único vehículo oficial en el área. Esperaron un rato y luego vieron a una joven subir al auto. Tenía un vestido verde, llevaba bolsas, pero no distinguieron si eran de un comercio.

Protestas

En Costa Rica se ha desatado una ola de protestas. La población rechaza el plan del Gobierno de Carlos Alvarado, que pretende implementar recomendaciones del FMI. El asunto es que las manifestaciones han cerrado vías, en las que están retenidos contenedores con carga, que es esperada en Panamá.

Aclaración

Desde mañana, lunes 5, se autoriza la reapertura de parques naturales y áreas protegidas. Sin embargo, esto no debe ser entendido como luz verde para paseos en buses, ni nada parecido. Solo se permiten grupos de “burbujas familiares”.