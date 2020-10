Donald Trump anuncia que saldrá del hospital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hospitalizado por Covid-19, anunció el lunes que será dado de alta a las 18H30 (5:30 p.m. de Panamá), y pidió a sus conciudadanos no tenerle miedo al nuevo coronavirus.

“Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 18H30. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al covid. No dejen que domine su vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, tuiteó Trump, hospitalizado el viernes horas después de anunciar su contagio.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

