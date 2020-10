Cambios en la educación requiere del involucramiento de todos

El Dr. Bernardo Toro disertó ante el CECOM-RO sobre “Aprendamos a cuidar el nuevo paradigma en la educación”.

Cada país tiene la educación que desean sus adultos y no los estudiantes. Un sistema educativo serio se preocupa cuando sus estudiantes fracasan, por lo tanto, si un niño no aprende, la responsabilidad no es de él, es de las autoridades escolares. Con estas reflexiones inició su conferencia el expositor internacional Dr. Bernardo Toro, titulada ““El cuidado: el nuevo paradigma de la educación”.

Toro fue invitado por la Comisión Interinstitucional de Educación del Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá, (CECOM-RO), debido a que, en este sector del país, que comprende las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, y la comarca Ngäbe-Buglé, existe la preocupación y el interés por el desarrollo de la economía, pero de la mano de una educación moderna, competitiva e inclusiva.

El presidente del CECOM-RO, el empresario Felipe Ariel Rodríguez, dijo, en la apertura del evento, que luego de 20 años de estar construyendo planes de desarrollo, al fin la región cuenta con una visión a largo plazo, al 2025. Añadió que este sector del país busca convertir sus activos en producción, hacia la sostenibilidad, con sus capitales natural, construido, humano, social y de imagen.

Insistió en que esos capitales ayudarán a potenciar al sector primario, al turismo y otros, en beneficio de la región y de todo el territorio panameño, porque esta nación ha crecido, pero tiene muchas desigualdades y puso de ejemplo que el 85% del Producto Interno Bruto (PIB), se produce en la región interoceánica de Panamá y Colón, por eso es que la sociedad civil y empresarial han pedido ser parte de ese crecimiento, que se involucre al resto de la república.

En su intervención, el Dr. Toro fue claro al sostener que todo lo que un ser humano hace es porque lo ha aprendido o lo ha escuchado, de allí que sugirió la pregunta: ¿cómo vamos a educar a la siguiente generación? Destacó que el gran reto de la educación es el de pasar de la heteronomía (comportamiento normado, regulación externa, temor/dependencia, bien/mal, premio/castigo y bienestar/dolor), a la autonomía (proyecto de vida, autorregulación, libertad, acierto/error, responsabilidad, aprendizaje y cambio).

Asimismo, expresó que, si a la sociedad no le importa la educación de calidad, el ministro de Educación no hará los cambios, es decir, se requiere del involucramiento de todos. Agregó que una característica de un líder es saber pedir ayuda y saber dar ayuda, porque esa es la base de la cooperatividad humana.

Igualmente, puntualizó en que en América Latina solamente existe el sistema educativo privado y el estatal, por eso nuestros países no tendrán una educación de calidad, porque no hay equidad, de modo que la gran tarea de un líder es lograr convergencia.