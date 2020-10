Donald Trump llama "chiflado" a Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rezagado en las encuestas cuando falta menos de un mes para la elección presidencial, llamó “chiflado” el miércoles a su rival demócrata, Joe Biden.

“Ha sido un chiflado durante años y todo el mundo lo sabe”, tuiteó el mandatario republicano, acusando a los medios de comunicación de estar cegados con él y protegerlo.

“¿Notaron cómo todas las cosas negativas, como su coeficiente intelectual muy bajo, ya no se informan? ¡Noticias falsas!”, agregó.

Trump ha multiplicado sus tuits coléricos desde que salió del hospital el lunes, a pesar de que el mandatario continúa su tratamiento por covid-19.

“Los medios de Noticias Falsas (…) sólo quieren hablar sobre covid-19”, escribió el martes en un mensaje desde la Casa Blanca, a donde volvió el lunes por la noche después de estar tres días hospitalizado.

Los sondeos pronostican una clara victoria para Biden. Un encuesta de la CNN publicada el martes da al demócrata una ventaja a nivel nacional de 16 puntos porcentuales sobre Trump (57% de intención de voto contra 41%).

He’s been a wacko for years, and everyone knows it. The Lamestream Media is stuck with him and they are just now trying to clean up his act. Notice how all of the bad things, like his very low IQ, are no longer reported? Fake News! #MAGA https://t.co/LU2o2m7CSs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020