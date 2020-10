Migración invalida citas para Visas de Turismo para cubanos

Se detectaron ciberdelitos en la expedición de dichas citas.

Un comunicado del Servicio Nacional de Migración (SNM) señaló que ante la situación actual en la embajada de Panamá en Cuba, con el tema de las citas expedidas por migración en línea, para la solicitud de Visas de Turismo, se han detectado personas con la práctica de facilitar actividades ilegales.

Se detectó la comisión de delitos informáticos o ciberdelitos, que tienen como objetivo robar, destruir y dañar activos, sistemas de información u otros sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos y/o redes de Internet, que se producen contra la identidad, la propiedad y la seguridad de las personas, empresas e instituciones.

Por este motivo la institución comunicó que las citas para el día 10/27/2020, No. 066659 al 066669; las citas para el día 10/23/2020, No. 066608 al 066658. y las citas para el día 10/20/2020, No. 066588 al 066607 no son válidas.

El objetivo de dicha disposición, es brindar y garantizar la operación eficaz de las funciones y servicios propios del Servicio Nacional de Migración según un comunicado.