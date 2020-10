Venezolanos varados en Panamá claman por vuelo humanitario para regresar a su país

Unos 300 venezolanos, entre residentes y turistas, fueron repatriados en septiembre en tres vuelos humanitarios desde Panamá hacia Caracas.

“No tengo cómo mantenerme, ya me quedé sin dinero”, clamó el venezolano Jhonny García, durante una protesta frente a la embajada de Venezuela en Panamá para pedir un vuelo humanitario que le permita regresar a su país.

García protestó junto a medio centenar de compatriotas que exigen al gobierno de Nicolás Maduro una solución para regresar a Venezuela, pese a que el país suramericano tiene su espacio aéreo cerrado.

Unos 300 venezolanos, entre residentes y turistas, fueron repatriados en septiembre en tres vuelos humanitarios desde Panamá hacia Caracas. Pero ahora otro grupo pide también regresar.

“Somos un grupo bien grande varados acá, pasamos de trescientos” venezolanos, indicó a la AFP García, quien llegó a Panamá en enero para visitar a un hermano y a varios amigos.

Sin embargo, quedó varado después de que Panamá cerrara sus fronteras aéreas en marzo, y las reabrió el 12 de octubre.

Para sobrevivir ha tenido que vender verduras, aunque las autoridades le han advertido en varias ocasiones que no puede realizar esa actividad por ser extranjero y haber entrado al país como turista, relató García, de 41 años.

“Nos encontramos en una situación donde ya no podemos mantenernos. El turista acá no puede ejercer ningún trabajo y hay gastos, lo que hace que se consuma el dinerito que uno tenía”, declaró.

La venezolana Luz Reyes, de 19 años, también quedó varada en Panamá, donde reside desde hace un año y trabajaba en un restaurante.

Aunque decidió regresar a Venezuela, la pandemia la sorprendió y dice que no tendrá dónde ir cuando a final de mes deba abandonar el cuarto donde habita.

“Estamos haciendo una protesta pacífica para hacer un llamado a las autoridades y al presidente Maduro para que por favor nos envíen un vuelo humanitario, hay muchas personas que ya no tenemos para comer ni dónde vivir”, declaró Reyes.

Panamá, con cuatro millones de habitantes presentó hasta este miércoles el mayor número de contagios por covid-19 de Centroamérica, con más de 126.000 infectados y 2.597 defunciones.

“Las autoridades de Venezuela aún no nos dan respuesta. Mi situación acá en Panamá está un poco difícil, no tenemos a dónde ir ni a dónde llegar, no tenemos nada”, lamentó Reyes.