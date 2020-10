Covid-19: Minsa realizará hisopados de manera aleatoria en las playas

Se trata de pruebas rápidas, y son menos invasivas que un hisopado, pero son nasales, con la salvedad que ya no hay que introducir el hisopo hasta la nasofaringe.

El Ministerio de Salud (Minsa), informó que, en los próximos días se van a instalar en las playas la toma de muestra de hisopados por inmunofluorescencia a las personas que asistan. Detalló que estas serán muestras aleatorias, para detectar algunas personas que lleguen sin síntomas, pero tenga positividad para Covid-19, y por consecuencia habrá que mandar a hacer cuarentena.

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, explicó que se trata de pruebas rápidas, y son menos invasivas que un hisopado, pero son nasales, con la salvedad que ya no hay que introducir el hisopo hasta la nasofaringe, solamente en las narinas o inicio de la nariz. Con el equipo que vienen las pruebas, se corre la misma y el resultado sale en menos de 25 minutos.

La ventaja es que con la prueba de antígeno por inmunofluorescencia se tiene una sensibilidad sumamente alta, muy parecida a las pruebas de PCR, lo que da una confiabilidad muy alta, en los resultados; sabemos que estar con la mascarilla puesta en la playa puede resultar incomodo, sin embargo, hay que hacerlo para que esta apertura de playas y de domingos de cuarentena no generen un impacto muy alto en los casos diarios en los contagios del virus, indicó Cedeño

En el recorrido del primer domingo sin cuarentena, en el caso específico de Veracruz, que es la playa más visitada por los capitalinos debido a su cercanía, el reporte fue de pocas movilizaciones de personas, no hubo faltas graves que reportar ni que sancionar, argumentó Cedeño.

“Es cuestión de acostumbrarse, mientras estamos en la playa o arena debemos mantener la mascarilla puesta y cundo me voy a meter al mar me la retiro, la función de Ministerio de Salud, de los directores regionales no es sancionar, ese no es el objetivo, sino llevar salud a la población y vigilar la salud de la misma, en la playa no se puede libar licor, ni comprado localmente ni traído de casa, pero lamentablemente el que sigue incumpliendo, aun con todas las recomendaciones que estamos dando, lo vamos a sancionar sostuvo”, sostuvo el funcionario.