Negociaciones posbrexit proseguirán la próxima semana para intentar resolver las "importantes divergencias"

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, coincidieron este sábado en que existen “importantes divergencias” para llegar a un acuerdo en su relación posbréxit, objeto de nuevas negociaciones la próxima semana.

“Se han hecho algunos avances, pero persisten graves divergencias”, sobre todo con respecto a la cuestión de la pesca, que es muy sensible, dijo en Twitter la responsable europea. En un comunicado difundido por el gobierno británico, se calificó a estas diferencias de “significativas” y se confirmó que las negocaciones se reanudarían el lunes en Londres.

We took stock of the negotiations with UK Prime Minister @BorisJohnson today. Some progress has been made,but large differences remain especially on level playing field and fisheries.Our teams will continue working hard next week. We will remain in close contact in the next days. pic.twitter.com/UVyyzKeUyW

