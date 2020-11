ETESA: Radar Doppler no pronostica eventos ciclónicos

Con un radio de cobertura de 250 kilómetros, la información recogida por este sistema sirve para dar seguimiento puntual a las tormentas de carácter convectivo de rápido desarrollo para complementar los pronósticos de corto plazo.

El Radar meteorológico banda C o doppler, operado por Hidrometeorologia de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) e inaugurado el 27 de noviembre de 2019, no tiene entre sus funciones el pronóstico de eventos ciclónicos. Esta tarea se hace a través de modelos matemáticos que analizan a partir de información generada por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Con un radio de cobertura de 250 kilómetros, la información recogida por este sistema sirve para dar seguimiento puntual a las tormentas de carácter convectivo de rápido desarrollo para complementar los pronósticos de corto plazo, realizados por el equipo de pronosticadores. El radar es una excelente herramienta de vigilancia y ayuda a validar pronósticos. en conjunto con las diferentes estaciones meteorológicas e hidrológicas con transmisión satelital (tiempo presente). Esta información está accesible a todo público en http://www.hidromet.com.paiestaciones satelitales.php.

Los datos del radar doppler, también estarán disponibles en los próximos meses.

La empresa señaló que cuenta con un equipo de vigilancia y pronóstico. con personal de hasta 40 años de experiencia y debidamente capacitados por diferentes entidades mundiales y regionales, incluyendo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Este equipo tiene como misión analizar y vigilar continuamente las condiciones meteorológicas e hidrológicas, emitir avisos sobre fenómenos atmosféricos e hidrológicos de impacto, así como comunicar información meteorológica a usuarios internos y externos.

Parte importante en la labor diaria del equipo de ETESA, es la comunicación directa y constante con las autoridades relacionadas al manejo de prevención y contención de emergencias. De igual manera, se envían avisos cada tres horas al Servicio Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Por ley, la dirección de Hidrometeorología de ETESA. no puede elevar alertas de ninguna categoría, a nivel nacional.

En cuanto a los recientes efectos ocasionados por el huracán ETA. es importante aclarar que cuando se habla del impacto directo de un huracán, se refiere a los efectos de la intensidad de vientos incidentes sobre una región.

En esta ocasión Panamá no registró vientos de categoría de huracán ni de tormenta tropical. Por consiguiente, fueron efectos indirectos producidos por el Huracán ETA que indujeron las bandas nubosas asociadas a las lluvias frecuentes. especialmente en zonas de montañas por ascenso orográfico.

“Continuamos trabajando en el fortalecimiento de los recursos disponibles a fin de generar data científica. que se comparte con todos los actores de la sociedad panameña para la toma de decisiones”, señala el comunicado.