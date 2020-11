Concolón del 27 de noviembre de 2020

¿Pandemia suspendida?

En Argentina decretaron tres días de Duelo Nacional, por el fallecimiento del futbolista Diego Maradona. Pero además, se autorizaron actos multitudinarios, en la propia presidencia, una decisión que contradice el hecho de que llevan 38 mil fallecimientos y nueve meses con restricciones de reunión y cuarentenas, por la pandemia de covid-19. ¿Será que el virus está en pausa por esos días?

Creatividad sin paramétricas

El presidente Laurentino Cortizo, dijo ayer que la búsqueda de soluciones, para el problema de las pensiones, requerirá de “creatividad”. Asegura que, con el golpe de la pandemia, y la realidad económica que vivimos, no se aguantan aumentos de la edad, las cuotas y los porcentajes de aporte.

Resultados de Furia

El juzgado de Garantías, dejó sin efecto la medida cautelar de notificación periódica los 30 de casa mes, al exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López y dejó vigente únicamente el impedimento de salida del país, sin autorización judicial.

Hisopados universitarios

Ayer en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, se realizó una jornada de hisopados a estudiantes, profesores y administrativos. Están cazando el virus antes de que genere complicaciones en los pacientes.

Navidad sin Felix

La cadena de tiendas Felix B. Maduro desmintió hace unos meses, que existieran planes para cerrar sus almacenes. Sin embargo uno de sus locales emblemáticos, el del centro comercial El Dorado, no estará abierto este diciembre. Para muchos un detalle que no le perdonarán al covid.

Indefinida

El Tribunal Electoral anunció este jueves, que los ciudadanos de más de 70 años, ya no tendrán que renovar su cédula de identidad personal. La validez de esta será indefinida. ¡Buena decisión!

Víctima digital

El tema de la suplantación de identidades digitales no se detiene. El representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, alertó ayer que ha sido víctima de un “hackeo” en Facebook. Recomendación: no acceda a entregar información o dinero sin verificar la identidad de quién le pide. Los expertos recomiendan para empresas, figuras públicas, e incluso cibernautas comunes y corrientes, utilizar el sistema de doble paso de verificación, para evitar accesos no autorizados a las cuentas de RRSS.