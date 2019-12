MiAMBIENTE advierte sobre el uso de los globos del deseo

La institución recomienda a la población suspender el uso de estos globos del deseo a fin de evitar que los incendios de vegetación se inicien.

Durante las fiestas fin de año se da el aumento de la compra de juegos pirotécnicos, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) advierte sobre los peligros su uso, en especial de los globos del deseo, una atracción que cada año es más utilizada en las celebraciones navideñas.

Los citados globos hoy día son símbolos de celebración, no solo en Panamá, sino en todo el mundo; sin embargo se han convertido en un riesgo para la población y áreas de vegetación. Estos farolillos están confeccionados con cera; al caer y entrar en contacto con un material combustible pueden ocasionar incendios en viviendas, herbazales, cultivos, bosques y quemaduras a las personas que los manipulan.

El llamado de MiAmbiente se da con base en los reportes de proyección de Hidrometeorología de ETESA sobre la severidad de la próxima temporada seca que inició a mediados de diciembre y se mantendrá hasta marzo de 2020, en el que se indica además que en 2019 se registró un 30 a 40% menos de lluvias muy por debajo de lo normal, por lo que se espera una temporada seca severa.

El Departamento de Riesgos Ambientales del Ministerio de Ambiente, destaca que en 2019 se registraron 1,117 incendios de masa vegetal, 57 dentro de áreas protegidas y 1,060 fuera de ellas. De estos siniestros se afectaron 74,890.04 hectáreas, siendo la provincia de Darién la más afectada con 42,354.92 hectáreas seguido de Panamá Este con 14,383.73 hectáreas.

Los incendios de vegetación aumentan los niveles de contaminación (dióxido de carbono) en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático, afectando significativamente a los ecosistemas.

MiAmbiente recomienda a la población suspender el uso de estos globos del deseo a fin de evitar que los incendios de vegetación se inicien y acaben con la vida de cientos de animales silvestres y generen molestias en la población.

El globo del deseo se llama ‘Khoom Fay’ creado hace 1.800 años por Zhuge Liang como lámpara flotante y se utilizaba como una herramienta de comunicación con fines militares de señalización, pues se observaban a distancias.

También existen otros globos del deseo hechos con materiales biodegradables, están elaborados con papel manila extrafuerte, no contaminante, no se rompe y no se prenden con facilidad. Son más seguros para el ambiente y para las personas que los manipulan.