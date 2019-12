Torres y Xavi, pilares de la época dorada de la 'Roja', dijeron adiós en 2019

Otros emblemas del balón redondo como el holandés Arjen Robben o el uruguayo Diego Forlán pusieron fin asimismo a sus laureadas trayectorias deportivas. Y leyendas del esquí como la estadounidense Lindsay Vonn y el austríaco Marcel Hirscher realizaron su última bajada sobre las tablas en competición en 2019.

ENERO

7. El delantero uruguayo Rodrigo Mora, de extensa trayectoria en el argentino River Plate, anunció su retiro del fútbol debido a problemas físicos. Mora, de 31 años y con casi siete temporadas en River (tuvo un breve préstamo en Universidad de Chile), había sido operado por una necrosis en la cadera en junio de 2017, y aunque luego volvió a jugar, no recuperó el nivel que lo había llevado a ser titular durante varios campeonatos en el club de la banda roja. Nacido en Rivera (Uruguay), debutó en Juventud Las Piedras y jugó en Defensor Sporting, Cerro y Peñarol, además de un paso fugaz por el portugués Benfica antes de llegar a River, donde jugó 184 partidos, con 41 goles y 21 asistencias en su hoja de servicios.

19. El rugbier sudafricano Pat Lambie, que debía volver a la competición tras ocho meses de baja, decidió finalmente retirarse debido a las numerosas conmociones cerebrales que ha sufrido en su carrera. Lambie, de 28 años en el momento de su retirada fue 56 veces internacional con los Springboks.

FEBRERO

9. El noruego Aksel Lund Svindal, de 36 años, puso fin a su carrera deportiva logrando la medalla de plata en el descenso de los Mundiales de Are (Suecia). Svindal se bajó definitivamente de las tablas en la misma pista donde ganó el descenso y el Gigante en los Mundiales de 2007. Obligado a la retirada por una lesión en la rodilla derecha, Svindal es el primer campeón olímpico noruego en descenso (en 2018), y tiene cinco títulos mundiales en su palmarés, dos oros olímpicos y dos grandes globos de cristal.

10. La estadounidense Lindsey Vonn, reina del esquí alpino con 82 victorias en Copa del Mundo, se retiró a los 34 años tras lograr la medalla de bronce en el Mundial de Are (Suecia). “La realidad desgraciadamente es que mi cuerpo y mi ánimo no están a la altura. Tras muchas noches sin dormir, he terminado por aceptar que no podía continuar en el esquí de competición”, escribió la deportista en su página Facebook. Vonn construyó en casi 18 años uno de los más bellos palmarés de la historia del esquí con siete medallas mundiales (dos títulos en 2009) y un oro olímpico en 2010 (además de dos bronces).

21. El antiguo centrocampista internacional francés Lassana Diarra anunció su retirada, a los 33 años, apenas unas horas después del anuncio de la rescisión de su contrato con el París Saint-Germain, con el que estaba ligado hasta junio. “No digo que lo he hecho todo perfecto, pero sí que lo hice con corazón, pasión y buena actitud”, apuntó. Diarra había llegado al PSG en el mercado de enero de 2018. Pero las lesiones y la gran competencia en su puesto fueron empujando al exjugador del Real Madrid y el Chelsea hacia la puerta de salida.