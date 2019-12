¡Una burla! El "toca nalgas" aparece en video haciendo baile de cómo tocó a mujeres

View this post on Instagram

#Video ¡Indignante! Se filtra un video del sujeto que tocó a mujeres en los centros comerciales, bailando y haciendo el paso "toca toca", con el que se burla de los actos que cometió contra jóvenes y por los que solamente llegó a cumplir casa por cárcel. #Panamá #EnSegundos #NoticiasPanamá #EnLasRedes #Viral #ViralesPanamá