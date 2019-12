Año nuevo, misma meta: voy al gym

Como todos los años, después de subir un par de kilos por los ricos platillos navideños, muchos panameños ya tienen como principal meta empezar el nuevo año con una buena sesión de ejercicios.

El 2019 ha llegado a su fin y la llegada de un nuevo año representa para muchas personas nuevas metas, objetivos y propósitos claros para mejorar la calidad de vida.

A veces también significa retomar todo aquello que dejamos a media, que no pudimos terminar por alguna razón o simplemente porque nos flaqueamos en el camino y le restamos importancia.

Uno de estas metas y que se repite con la llegada de un nuevo año es ir al gimnasio, empezar hacer ejercicios, algo que siempre ha estado en nuestros planes, pero que solo se queda hasta allí.

Para algunos ir al gimnasio al inicio del año significa a su vez intentar bajar todos esos kilos demás adquiridos por el consumo excesivo de alimentos por las fiestas de fin de año.

Para otros representa mantener una vida saludable, fortalecer el corazón, sentirte cada día lleno de energías y mantener una contextura física en forma.

En esta ocasión, para ti que estas decidido arrancar el 2020 con una buena rutina de ejercicios te traemos información sobre algunas franquicias de gimnasios a los que puedes acudir, y sobre todo en cómodos horarios, para que no tengas excusas.

Actualmente, en Panamá existen alrededor de 600 gimnasios, sin embargo solo te mencionaremos algunos por su amplia gama de servicios que ofrecen.

Animo Express

Con sucursales en Versalles, Villa Lucre, Calle 50 y La Chorrera cuenta con modernas máquinas para todo tipo de ejercicios y cómodos planes mensuales.

Animo Express es considerado una red local de gimnasios que configura y fusiona espacios eficientes de entrenamiento con una propuesta nutricional especializada.

Cuenta con dos tipos de planes mensuales: Uno de 19.99 y otro de 24.99. Además tiene cómodos horarios que van de lunes a viernes de 5.00 a.m a 12.00 a.m, los sábados de 6.00 a.m a 6.00 p.m y los domingos de 8.00 a.m a 5.00 p.m.

Smart Fit

Cuenta con sucursales en Los Andes Mall, Metromall, Megamall, Plaza El Cangrejo, Dorado City Center y Albrook Mall. Actualmente, cuentan con planes mensuales de 19.99. Cuenta con servicios en línea como inscripción, transferencia de sucursales y cambio de planes.

El gimnasio tiene entrenamientos pensados de acuerdo con los objetivos de cada persona. Podemos mencionar algunos como El Shape, que es un Circuito con intervalos de alta intensidad, elaborado para acondicionamiento físico y pérdida de peso.

Power Club

Cuenta con sucursales en Punta Pacífica, Vía Argentina, 12 de Octubre, Centenial, Altos de Panamá, El Dorado, Costa del Este, Brisas del Golf, Albrook, Panamá Pacífico, San Francisco, El Carmen, Villa Lucre y SOHO Mall.

Es un gimnasio con las últimas tendencias sobre entrenamiento, cuenta con instalaciones modernas, bien equipadas y ubicadas estratégicamente para la comodidad de las personas.

Actualmente, todas las sucursales están abiertas de 5.00 a.m a 10.00 p.m., excepto Altos de Panamá y SOHO Mall que están abiertos hasta las 11.00 p.m. Los sábados están abiertos de 6.00 a.m a 6.00 p.m., y los domingos de 8.00 a.m a 5.00 p.m., exceptuando Panamá Pacifico que cierra a las 3.00 p.m.

La tarifa regular de Power Club es de 90.00 dólares mensuales.

Image Gym Fitness

Para los que viven en el lado oeste del país, específicamente en el distrito de Arraiján está Image Gym Fitness, un moderno gymnasio con una amplia gama de servicios.

Cuenta con un plan básico mensual de 25.00 dólares y un plan VIP mensual de 35.00 dólares. Además ofrecen clases de cardio box, hiit, step, aeróbicos, body pumps y gap. Están abiertos de lunes a domingos.

Planet Fitness

En La Chorrera, específicamente en la plaza OnDGo encontrará el gimnasio Planet Fitness, que forma parte de una red de gimnasios con modernas instalaciones para hacer ejercicios.

En su plan de membresia clásica ofrece una cómoda letra mensual de 15 dólares por mes.

Laboran las 24 horas de lunes a viernes y los sábados y domingos de 7.00 a.m a 7.00 p.m.