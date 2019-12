El 2020 inicia con la salida de la Procuradora Kenia Porcell

El 1 de enero del 2020 la jefa del PGN sale de la institución tras una renuncia la cual genera una serie de opiniones al estar relacionada con el escándalo VarelaLeaks.

Este 31 de diciembre son las últimas horas del Procuradora Kenia Porcell como jefa de la Procuraduría de la Nación ya que el 1 de enero de 2020 se hará efectiva su renuncia.

“Soy una servidora que no me he robado un real. Ha sido muy delicado lo que ha ocurrido”, manifestó cuando anunció su renuncia al país el 12 de noviembre en una entrevista a Radio Panamá. El 13 de noviembre presentó la renuncia formal ante el presidente de la República Laurentino Cortizo.

La renuncia de la jefa de la PGN se da en medio de las revelaciones de conversaciones de Whatsapp llamadas “VarelaLeaks”.

“Yo no he visto ni he leído lo que ha salido y no lo voy a hacer por que eso es un delito muy grave. El expresidenteJuan Carlos Varela debe poner la denuncia”, dijo entonces.

Porcell asumió el cargo el 2 de enero de 2015 cuando fue nombrada por Juan Carlos Varela.

Antes de irse, presentó un informe a la nación sobre su gestión y lo colgó en el sitio web de la PGN. “Más de 5 años dando una batalla histórica contra la corrupción, para recuperar el dinero robado al pueblo y sancionar a los responsables. Lo hacemos con tu apoyo, y seguiremos haciéndolo para garantizar el respeto a la ley y así construir una mejor Panamá” indica el mensaje de Porcell para al menos 80 páginas describiendo los avances en las investigaciones.

La Procuraduría de la Administración investiga a Porcell, por dos hechos vinculados a la filtración de las comunicaciones del expresidente Varela conocida como “Varelaleaks”.

La magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, en sus funciones de juez de garantías, deberá atender la solicitud de audiencia, remitida a la Corte Suprema de Justicia, por el procurador de la Administración.

Tras la renuncia de Porcell, inició un proceso de escogencia de un nuevo procurador. El Mandatario de la República convocó al Consejo de Gabinete para abordar el tema.

“Nosotros debemos convocar un Consejo de Gabinete el martes 10 para el tema del procurador y el suplente, nosotros en el tema del suplente le pedimos la opinión, por el tema del Artículo 200 y 224 de la Constitución, se le pidió la consulta al Procurador de la Administración y en esencia lo que dice es que sí, que el Ejecutivo tiene la facultad de nombrar al suplente”, señaló.

La escogencia se dio a través de una empresa consultora y finalmente el presidente entrevistó a cada aspirante para finalmente anunciar que el abogado Eduardo Rubén Ulloa Miranda.

El 17 de diciembre fue ratificado en el Pleno de la Asamblea Nacional. También fueron aprobados los nombramientos de Javier Caraballo como fiscal suplente y Mónica Castillo como procurador de la Administración suplente.

El 23 de diciembre y a puerta cerrada el procurador general de la Nación entrante Eduardo Ulloa se reunió por más de dos horas con la saliente jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, para iniciar el proceso de transición.

El próximo 2 de enero, Ulloa toma posesión del cargo.