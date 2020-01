Ministro de Seguridad se reúne con el procurador Ulloa

Ambos funcionarios acordaron reuniones periódicas entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, en las que participen fiscales superiores de drogas, el director de la Policía y de la DIJ.

El ministro de Seguridad Pública (Minseg), Rolando Mirones y el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, se reunieron en la sede temporal del Ministerio Público.

Luego del encuentro, el ministro Mirones indicó su disposición a continuar estas reuniones, no solo con el Procurador, sino con los diputados de la Asamblea Nacional, en caso de que sea citado al pleno.

Mirones destacó que entre los temas abordados estuvo el relacionado con la iniciativa que debe tener la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para investigar lo que sucede en las calles.

“Por lo que hemos conversado con el Procurador, estamos seguros que esos temas de procedimiento van a cambiar; también hablamos de los operativos antipandillas. La idea es que nosotros podamos hacer gran cantidad de operativos antipandillas, que nos puedan garantizar más seguridad en las calles”, señaló el ministro.

Manifestó que el problema de fondo en este aspecto no es necesariamente de leyes, sino de coordinación entre los órganos del Estado; “por eso estamos promoviendo iniciativas que logren esta coordinación”.

“De nada sirve que la Policía haga su trabajo si el Ministerio Público no puede hacer lo suyo; de nada sirve que ambos adelanten las cosas, si el Órgano Judicial no logra las condenas. Tenemos que trabajar y concentrarnos en que nuestro trabajo se haga en conjunto; no que cada uno haga su parte y después quedamos todos quejándonos de todos, porque al final el único que sufre es la población», explicó el rector del Minseg.

Mirones hizo énfasis en que no se puede ir al Órgano Judicial con investigaciones que no sirvan para lograr condenas. “Debe haber un alineamiento en los órganos del Estado para lograr las condenas. Es importante condenar a los que comenten delitos”, explicó.

Estableció como punto de referencia el que, mediante una labor conjunta, sea efectivo un trabajo que produzca resultados que satisfagan a la población.

“En este país, uno de los mayores problemas es que no hay certeza del castigo; por eso es muy importante esta primera visita al Procurador”, aseguró el Ministro.

Producto de este encuentro, se acordó la celebración de reuniones periódicas entre el Ministerio Público y el ministerio de Seguridad, en las que participen equipos de ambas partes, incluyendo fiscales superiores, de drogas, el director de la Policía Nacional y de la DIJ, para que se logre que el servicio de seguridad para toda la población nacional sea el adecuado.