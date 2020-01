Concolón del 9 de enero de 2020

La carta

Resulta que un funcionario del departamento de Estado gringo le comentó a Kenia Isolda en los días en que era procuradora, que a su modo de ver el principio de especialidad ya no aplica al expresidente Martinelli… Según el gringo no hay que preguntarle a Estados Unidos nada, porque simplemente el principio ya no está vigente

Reacción

Resulta que el expresidente y sus abogados se dispararon contra Kenia Isolda y dicen que le van a presentar una demanda por 10 millones de dólares, además de las querellas penales… ¡Joo! como que no les hizo gracia que los puedan investigar por otros casos…

¡Lázaro!

Tinín ¿Cuántos muertos hubo por la “Matanza de la Joyita”?… Parece que el “Ministro que Mira” se volvió Jesús y resucitó a dos, porque según el Ministerio Público en la masacre se habían contabilizado 15 muertes, pero en el informe, el ministro dijo que hay 13 fallecidos… O resucitaron dos, o alguien está mintiendo….

Mejor nos vamos

La Dipus del PRD, por Arraiján intentó a toda costa romper el quorum para que no se citara al Ministro que Mira a la Asamblea… “Tengo una cita”… Bueno espere salir del trabajo como hace cualquiera… ¿No?

Denuncia

A la bella Walkiria Chandler, “Dipus” suplente del independiente que silva… Le salió una “demandita” que asegura que en su listado de firmas para la candidatura independiente hay varios que habrían firmado desde el más allá…. ¿Serio?…

Equipados

La Policía agarró una “bandita” que operaba en Torrijos-Carter… Los malandros estaban equipados con todos los hierros, hasta un Drone tenían… Están ya como “El Loco” del Norte…