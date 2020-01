Participación de diseñador indígena mexicano en desfile de NY causa confusión

El diseñador mexicano “construyó una red de tejedores. Los gabanes y huipiles de Alberto López Gómez serán mostrados en el desfile American Indian Fashion Through the Feathers.

La participación de un indígena de México en un desfile de moda que se celebrará en Nueva York causó confusión en el país, después de que medios creyeran que se trataba de la codiciada Semana de la Moda, cuando en realidad es en un evento que enaltece las comunidades nativas, aclaró a la AFP el creador.

Los gabanes y huipiles de Alberto López Gómez serán mostrados en el desfile American Indian Fashion Through the Feathers el 2 de febrero en Nueva York, y el equívoco surgió porque la compañía organizadora de ese evento se llama New York City Fashion Week.

“¡No, no es el desfile ese famoso, es otro!”, aclaró a la AFP López, un diseñador de 31 años de edad de la etnia tzotzil del estado de Chiapas.

El diseñador mexicano “construyó una red de tejedores”, destaca la página de Facebook de la American Indian Fashion Through the Feathers en el que se exhiben trabajos de indígenas de América.

“Yo estoy igual de feliz sea uno u otro el desfile. Voy a representar a Chiapas, quiero mostrar más el trabajo de las compañeras y compañeros artesanos, que valoren el trabajo, y la fuerza que tenemos los indígenas”, enfatizó.

El embrollo alcanzó hasta el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que felicitó a López por su participación en la “famosa” Semana de la Moda.

López siempre sostuvo que su participación en el desfile sería el 2 de febrero de este año y la Semana de Moda de Nueva York comienza el 6 de febrero y termina el 13.

“No sé por qué se confundieron. A mí la visa me la dieron por la invitación de Harvard”, añadió vía telefónica. Según el diseñador, los días 31 de enero y el 1 de febrero participará en la México Conference, evento que se celebra en la Universidad de Harvard, en el estado de Massachusetts, aunque en el cartel oficial del evento aún no aparece su nombre.