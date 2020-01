Exfiscal Cerrud se pronuncia sobre video: "Me obligaron, me amenazaron"

Alegó que fue amenazado de muerte por lo que no presentó la denuncia por temor y negó ser consumidor de sustancias ilícitas.

El exfiscal de Homicidios de la provincia de Chiriquí, Jean Carlos Cerrud, se refirió al vídeo que circuló en redes en donde se le ve consumiendo supuesta sustancia ilícita.

El mismo alegó que esta situación la denunció por el delito de extorsión.

Todo ocurrió el 9 de enero cuando familiares de un hombre que fue condenado a 25 años por homicidio en un hecho dado en San Cristóbal, se introdujeron a su vehículo por la parte trasera. El vehículo no tenía vidrios ahumados y tampoco los seguros puestos, lo que facilitó el ingreso de las dos personas.

“La Señora, la mamá del acusado sacó un celular, el otro me dijo qué tenía que hacer, me grabó. La señora me dijo que ya yo sabía lo que tenía que hacer, dándome a entender que tenía que yo debía tumbara el caso porque el cual se condenó a 25 años, una y otra vez le repetía que ese era mi trabajo.

El exfiscal negó que sea consumidor de sustancias ilícitas y reiteró que esto pasó bajo amenazas de muerte.

Expresó que no presentó la denuncia de inmediato por temor.