Panamá vence a Estados Unidos y gana título Sub-16 de Football Americano

Con un marcador final de 45- 41 Los Sharks lograron la victoria y de paso el título de campeones del International Bowl 2020 ( #IB2020) de la categoría sub-16 celebrado en los Estados Unidos.

El equipo ganador representa a Panamá y venció al seleccionado local, Estados Unidos, en un emocionante partido desarrollado en el AT&T Stadium de Arllington, Texas.

Por los campeones los mejores fueron Eduardo Joly que resultó el MVP del partido, con un registro de 4 anotaciones y 45 yardas en 6 recepciones y Joshua Scott que con una anotación de casi 50 yardas trajo a su equipo al tope del marcador.

Four touchdowns including the game-winner in the final two minutes? That’ll get you Most Valuable Player honors! 🏆 pic.twitter.com/Zj1GQNumF8

— USA Football (@USAFootball) January 14, 2020