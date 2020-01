Un caballo británico toma el autobús para volver a casa

Un caballo suelto que fue encontrado corriendo en una concurrida carretera de la ciudad británica de Cardiff fue puesto en un autobús público para llevarlo de vuelta con su propietario, explicó divertida la policía local.

La policía de Gales del Sur tuiteó una foto del animal dentro del vehículo, prácticamente vacío, afirmando que tras correr “suelto por la A48” acabó “tomando un autobús”.

El incidente tuvo lugar el jueves por la noche, cuando varios automovilistas se detuvieron para tratar de rodear al animal después de que este fuera visto en el carril rápido de una de las principales vías de acceso a la ciudad.

“La policía llegó y todos estábamos un poco desconcertados sobre qué hacer porque no podíamos conseguir un contenedor para transportar caballos en ese momento”, explicó a la BBC una de las participantes en el rescate, Harley Stephens.

Así que los presentes calmaron al animal y lograron que este entrase tranquilamente en un autobús utilizando la rampa para discapacitados, añadió.

Stephens acompañó al caballo hasta una parada donde su dueño pudo recogerlo.

El caballo “estaba bastante tranquilo”, explicó. “Dio un agradable paseo de cinco minutos en el autobús. Fue una locura, hasta el oficial de policía dijo: ‘Tengo que hacer fotos si no nadie me va a creer'”.

La empresa de transporte Cardiff Bus confirmó la inusual misión de rescate. “Afortunadamente el autobús regresó al establo, pero ahora necesita una limpieza”, bromeó.

Police said it wanted to 'stirrup' a little trouble 😂🐴

Horse boarded a bus after it escaped on to A48 in Cardiffhttps://t.co/WNS8ADFZWC pic.twitter.com/eswD8KMHYO

— Cardiff Online (@cardiffonline) January 17, 2020