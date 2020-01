Usuarios piden cambios en la ley, transportistas amenazan con paro

En Panamá la disputa alrededor de las plataformas digitales de servicio selectivo de transporte da un nuevo giro. La Asamblea Nacional será el escenario de combate

Los usuarios del servicio de transporte han doblado la apuesta y proponen ahora que se discuta “entre todos los sectores” una propuesta de ley que regule el funcionamiento de los servicios de plataformas digitales de transporte selectivo ( Uber y Cabify, por ejemplo); de manera que se garantice al consumidor la posibilidad de escoger el servicio que quiera.

“Queremos garantizar el derecho y beneficio de los usuarios a escoger, que estén habilitados todos los métodos de pago legales en el país y que se permita su uso a nivel nacional”, explicó Raúl Eduardo Molina presidente de la Asociación Libre de Consumidores de Panamá( ALC) en una conferencia de prensa la mañana del jueves.

La ALC reunió a los medios para anunciar que tienen ya redactado un proyecto de ley que esperan pueda ser presentado en la Asamblea Nacional, dónde los dirigentes de taxis llevan la delantera y han logrado que sus colegas que son diputados propongan un ley que hace exactamente lo contrario: Limitar el servicio que puedan prestar las plataformas.

“Legislar sobre estas plataformas no es un asunto de transportistas”, dijo Molina, “es fundamentalmente de los usuarios”, a quiénes definió como el “objeto del servicio de transporte” y aseguró que esta sería la primera vez que una ley sobre el particular se discuta partiendo desde esa óptica. “Lo que tenemos, (Ley 14), cuida los intereses de los concesionarios del transporte ( dirigentes de piqueras).

De hecho Molina aseguró que la propuesta que tienen busca “liberar” a los conductores de taxis del control de las concesionarias al modificar el sistema para la entrega de los polémicos cupos: El certificado de operación o licencia para operar el servicio, que hoy se entrega en manos de la dirigencia a través de las concesionarias; un sistema viciado en el que los escándalos de corrupción que llegan hasta diputados y políticos no han sido pocos.

Pero esta ofensiva de los usuarios no ha quedado sin respuesta, un grupo de transportistas han amenazado casi al mismo tiempo del anuncio de ALC con irse a un paro si no se retira el proyecto que ya está en la Asamblea y que busca limitar el servicio a través de las plataformas digitales, para este grupo estas plataformas no deben permitirse. “Queremos que se nos garantice la protección de la millonaria inversión que han realizado a través de las empresas prestatarias del transporte., dijo Jaime Abrahams, dirigente transportistas del interior del país.

Ahora las miradas se fijan en la Comisión de Transporte de la Asamblea, donde ya se analizan la propuesta que limita la operación del servicio a través de la plataformas digitales y otra iniciativa que surge de una subcomisión a cargo de la diputada Cenobia Vargas. La próxima reunión será el lunes 27 a las 10 de la mañana.