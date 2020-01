Lugares donde los cirujanos no se preocupan por las listas de verificación

Hace diez años, las listas de verificación para los cirujanos eran el último grito de la moda. Inspiradas en las rutinas previas al vuelo de los pilotos de avión, se demostró que las listas de control quirúrgico prevenían errores trágicos, reducían infecciones y salvaban vidas.

Atul Gawande, cirujano egresado de la Universidad de Harvard, las alabó en The New Yorker y escribió un libro sobre ellas, “The Checklist Manifesto: How to Get Things Right”.

Luego de un tiempo, la Organización Mundial de la Salud aprobó una lista de verificación de seguridad en la cirugía que contenía 19 elementos y se realizaba en dos minutos, y fomentó su uso en todos los hospitales del mundo. La lista de control incluso está disponible como una aplicación para celular del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación.

Esta consta de varios pasos simples que deben verificar los cirujanos que están preparándose para operar, algunos son tan básicos como cerciorarse de que el paciente correcto esté en la mesa quirúrgica y que el punto de incisión esté marcado de manera adecuada, y que la anestesia, el oxígeno y la sangre para transfusión estén a la mano.

Ahora que ha pasado una década desde la recomendación de la OMS, una organización sin fines de lucro fundada por Gawande sondeó 1500 hospitales en 94 países para ver con cuánta frecuencia usaban la lista de verificación.

Su implementación ha sido irregular, de acuerdo con el informe publicado el miércoles por la organización sin fines de lucro, Lifebox, y por Ariadne Labs, una empresa conjunta de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard y el Hospital Brigham y de la Mujer, ambos con sede en Boston (ambas instituciones buscan mejorar los procedimientos quirúrgicos y de anestesia general en países de ingresos bajos y medios).

En los países ricos, la lista se usa en un 90 por ciento de las operaciones, según el informe. Sin embargo, en los países pobres, se usa en una tercera parte de las intervenciones.

El estudio señalaba varias causas: los cirujanos que se sienten ofendidos por la insinuación de que cometen errores peligrosos, una aplicación laxa por parte de los administradores del hospital y la falta de autoridad de los enfermeros en algunas culturas.

En los países de escasos recursos, la mayoría de las intervenciones son de emergencia, como cesáreas, apendicectomías o reparación de traumatismo tras un accidente automovilístico. Es menos probable que los equipos quirúrgicos apresurados revisen la lista de verificación.

En los países de bajos ingresos, a menudo fallan los sistemas de soporte diseñados para garantizar la disponibilidad del oxígeno, las transfusiones de sangre y los antibióticos posoperatorios, y a veces, hasta quirófanos limpios.

Para aquellos que se apegan con rigor a la lista de verificación, la ausencia de solo uno de los elementos puede impedir que comience la operación. Es por eso que algunos hospitales la pasan por alto.

El estudio descubrió que hay un enorme margen de mejora.

Por ejemplo, hasta un 95 por ciento de la población africana no tiene acceso a operaciones seguras ni asequibles, y los pacientes africanos tienen el doble de probabilidad de morir tras una intervención, en comparación con el promedio global, dijo Bruce M. Biccard, anestesiólogo de la Universidad de Ciudad del Cabo y líder del Estudio de Resultados Quirúrgicos Africanos (ASOS, por su sigla en inglés), que produjo algunos de los datos utilizados en el nuevo informe.

En países donde los médicos y los enfermeros no hablan uno de los seis idiomas oficiales de la ONU —árabe, chino, inglés, francés, ruso o español— es menos probable que se utilice la lista de control. Las barreras culturales también han obstaculizado su adopción.

La lista de verificación incluye el requisito de que los doctores y los enfermeros se presenten entre sí y confirmen que todos comprenden cómo idealmente se llevará a cabo la operación. Sin embargo, puede ser difícil promover el trabajo en equipo, tanto en las culturas tradicionales basadas en la jerarquía y la obediencia, como en los entornos intensamente competitivos como el que se vive en las escuelas de Medicina de Estados Unidos.

Incluso los hospitales que se apegan a la lista a menudo la adaptan a las circunstancias locales, según halló el informe. Algunos la tradujeron a tagalo y amhárico, por ejemplo. Un equipo quirúrgico de África occidental agregó el requisito de verificar que el generador del hospital esté funcionando. Un equipo guatemalteco agregó medicamentos para controlar el dolor a la lista de requisitos.

Hace una década, cuando era un joven cirujano en Etiopía, Abebe Bekele, el decano de la Universidad de Equidad Sanitaria Global (UGHE, por su sigla en inglés) en Ruanda, intentó implementar el uso de la lista de verificación en el hospital donde trabajaba en Adís Abeba, tras verla en práctica durante su capacitación en Seattle.

“Nadie más estuvo de acuerdo”, dijo Bekele, quien fue consultor del informe de Lifebox. Su propio equipo la usaba cuando él les insistía, pero no lo hacían con otros cirujanos, quienes eran mucho mayores que el personal de enfermería.

“Tenía el entusiasmo, pero no la sabiduría sobre cómo implementarla”, admitió.

No obstante, dos años después, luego de que surgieron estudios que demostraban que la lista de verificación reducía un 24 por ciento de las muertes y un 60 por ciento de las complicaciones graves, tuvo más éxito para “reunir a todos en la misma sala a fin de debatir y redactar una lista de control”.

Desde entonces, los cirujanos más jóvenes se han vuelto más receptivos, comentó Bekele, y ahora la lista de control está integrada en el plan de estudios de las escuelas de Medicina que proliferan con rapidez en toda Etiopía.

El informe destacó que las influencias externas pueden ser poderosas. Señaló a la organización benéfica Mercy Ships como una entidad crucial en la introducción de la lista de verificación en África. Mercy Ships tiene un barco hospital que atraca durante meses en varias ciudades portuarias africanas y realiza miles de operaciones.

En cada escala, también capacita a docenas de médicos locales.

Cuando Africa Mercy tocó puerto en Cotonú, Benín, de 2016 a 2017, por ejemplo, envió equipos a 36 hospitales para que llevaran a cabo talleres sobre el uso de la lista de control quirúrgico.

Antes de la capacitación, aproximadamente solo un 30 por ciento de las operaciones que se realizaban incorporaban la lista de verificación. Después de los talleres, casi el 90 por ciento lo hacía, y seguían utilizándola en un 86 por ciento de las intervenciones durante las visitas de seguimiento que se realizaron un año después.