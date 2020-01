Mexicano en Wuhan pide auxilio a su gobierno para salir de China

Jesús Daniel Stamatis Portugal, es un arquitecto mexicano que llegó a Wuhan, China, hace 7 años para estudiar un doctorado en arquitectura de estructuras con bambú. Pero ha terminado totalmente solo y aislado en la ciudad donde se originó el contagio del llamado “coronavirus de Wuhan”, una cepa agresiva que ha puesto en alerta al mundo entero.

Jesús, tiene ya una semana totalmente solo en Wuhan y ha intentado que las autoridades diplomáticas de su país le ayuden para salir de la ciudad. Vive con una mujer china que justo un día antes de la orden de cuarentena de Wuhan había salido con la intención de retornar a casa un día después, “pero ya no pudo entrar”, dijo Jesús en un contacto por video con la cadena de noticias CNN.

El mexicano cuenta que hace una semana en Wuhan no hay nada que hacer, todas las actividades están suspendidas, el único comercio que abre es el supermecardo de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de ahí no quedan más opciones que permanecer en sus casas.

Su caso ha sido divulgado en el mundo a través de un video que él colgó en su cuenta de Twitter @Chusdoit, pidiendo la ayuda de las autoridades.

Frente a la situación el arquitecto intenta unirse a un grupo de estadounidenses que se cree serán evacuados en las próximas horas, pero para eso depende de la gestión de las autoridades mexicanas en Beijing y la buena voluntad de los estadounidenses. “No hay otra forma, la única opción es a través de las autoridades”, dijo Jesús en su entrevista.

#coronarovirus #WuhanCoronovirus A view from my 24-floor in Wuhan today. pic.twitter.com/XNqRSqcazQ

— chusdoit (@wheretogooncein) January 25, 2020