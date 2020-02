Transportistas de carga no descartan un paro indefinido

Los gremios del transporte de carga terrestre aseguran que las mesas de trabajo instauradas por el Gobierno Nacional para buscar una solución, no ha dado resultados.

Los transportistas de carga terrestre no descartan un paro indefinido en el servicio a partir del próximo lunes, si el Gobierno Nacional no interviene con medidas concretas en la actividad que están ofertando las agencias navieras en la cadena logística en tierra.

Hoy, los transportistas de carga mantienen caravanas pacíficas en distintos puntos del país como primera medida de fuerza para que el Gobierno Nacional ponga atención a la difícil situación que atraviesan y que tiene en riesgo a más de 20 mil plazas de trabajo.

Julio Solís, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Panamá (Atracapa), manifestó que las mesas de trabajo instauradas por el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Marítima de Panamá, no ha resultados.

“No podemos esperar en una mesa que no ha tenido respuesta. Pedimos que las navieras saquen sus manos del negocio de la carga, las bases del transporte de carga terrestre han manifestado que ya basta de la intervención de las navieras en el campo terrestre. No podemos esperar en una mesa que no ha tenido respuesta”, detalló Solís.

José Triana, secretario general de la Cooperativa de Transporte de Carga Serafín Niño y dirigente de este sector transportista en la provincia de Colón informó que “es inconcebible que el sector de transporte de carga, corretaje de aduanas y demás profesiones de panameños, pueda verse eliminado producto de grandes intereses que superan incluso nuestro producto interno bruto”.

“Comprendamos que una naviera tiene múltiples tarifas en su portafolio de productos marítimos, por consiguiente, si un país le permite la expansión aún más a ese portafolio, la generación de ingresos de la misma puede hacer de todo servicio nacional, un centro de costos”, detalló.

Fernando Ríos, del sindicato de camiones de carga terrestre en la provincia de Chiriquí precisó que nos veremos obligado a fortalecer nuestra medida de fuerza con un cierre de fronteras, sino se le pone atención al servicio que están prestando las líneas navieras.

“Hemos evitado por mucho tiempo estas medias de presión, por estar en mesas de trabajo que no han dado resultados. He participado en alrededor de cuatro mesas de trabajo y siempre se ha dicho lo mismo en cada una de ellas, no hay resultados concretos”, sostuvo el dirigente.

En un comunicado, los gremios señalan que “la sostenibilidad de todo sector es lo que administraciones gubernamentales deben asegurarse para el buen desempeño de su política social y crecimiento organizado”.