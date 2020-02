Se niega solicitud de prisión domiciliaria a Luis Cucalón

La decisión se basó en que la defensa no presentó un informe del IMELCF.

Un juez de Cumplimiento de Panamá, negó solicitud de prisión domiciliaria a la defensa técnica del exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Cucalón, por no presentar un informe médico legal actualizado y un oferente domiciliario. Además, ordena una evaluación médico legal por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ( Imelcf).

“A Luis Cucalon le niegan depósito domiciliario, en un caso de persecución política y bulliying de un medio que amedrentaba jueces, fiscales, procuradora,corte, etc. Me consta que tiene enfisema y se morirá en la cárcel de no salir. Este tipo de injusticias ahuyentan la inversión”, expresó el expresidente Ricardo Martinelli en su cuenta de Twitter.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena Cucalón por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.