Solís notifica formalmente la suspensión de salario, dietas y combustible de diputados suplentes

El Contralor General de la República envió este miércoles la nota No.185-2020 en la que notifica al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero que a partir de la fecha se dará cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El diputado suplente que no justifique su labor legislativa, no solo no tendrá derecho a cobrar salario, sino que tampoco recibirá pago de dietas y combustible, le recordó este miércoles el contralor Gerardo Solís al diputado Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional a quien comunicó que las acciones inician a partir de hoy.

El contralor adjuntó con la notificación oficial de suspensión de salarios a partir de este miércoles, la copia de la sentencia de 10 de mayo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia en la que indica al presidente de la Asamblea, que los suplentes solo tienen derecho a la remuneración asignada a los diputados, cuando ocupen la curul en reemplazo del principal.

“Por el hecho de ser suplentes, no desempeñan funciones públicas y por lo tanto no se les puede reconocer dietas y emolumentos asignados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional”, reiteró la Contraloría mediante un comunicado.

Anoche, después del advertencia de la Contraloría de mantener la suspensión de los emolumentos a los diputados suplentes que no justifiquen una labor legislativa, la Asamblea Nacional aseguró que ya había decidido no enviar las planillas de aquellos suplentes que estaban percibiendo un emolumento de otra institución, tras conocer el Edicto No.159 del 28 de enero de 2020.